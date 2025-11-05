貝萊德投信：科技獲利支撐明朗 AI 長線行情可期

美國科技股持續上攻，市場憂心是否重演2000年網路泡沫。貝萊德投信認為，從需求面、基本面觀察，本輪漲勢仍有實質獲利支撐，與當年高度投機環境迥異。AI推動的長期成長動能正逐步顯現，科技股仍具中長期投資潛力。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯分析，與2000年泡沫時期多數企業缺乏實質獲利不同，目前AI相關企業的成長基礎更為健全，科技股更具投資價值，原因有三 :

首先，企業價值更具實質獲利支撐：現今領漲的公司能夠產生相當的獲利和現金流，而非僅靠題材吸引目光。根據Refinitiv資料，從1996年科技泡沫後，1996至2000年的科技股指數四年內暴漲約439%，但企業獲利僅成長約80%；反觀2021年AI浪潮啟動以來，科技股漲幅為約94%，獲利亦同步成長約73%，顯示漲勢背後有實質獲利支撐。

其次，需求為真實可量化的長期商機：AI與自動化應用正快速滲透各產業，帶動伺服器、資料中心與雲端服務需求同步成長。預估至2030年，全球資料中心需求年增率將達約19%至22%，反映AI應用的持續擴張。

第三，資本支出來源更為健全：目前企業AI投資多以自有現金與獲利支應，而非依賴高槓桿融資，財務體質明顯更健康。

此外，從評價面來看，科技股本益比亦遠低於2000年泡沫高峰，楊貽甯指出，彭博資料顯示，目前標普500科技指數預估本益比約30倍，遠低於2000年泡沫高點的55倍。同時，美國科技企業的固定資產投資占GDP比重僅略高於長期平均，距離泡沫時期高峰仍有相當距離，顯示資本支出仍屬合理水準。

楊貽甯表示，整體而言，這波AI驅動的科技股行情具備實質基本面與獲利支撐，科技股估值雖偏。若AI基礎建設與應用持續落地，美股科技族群仍有望維持中長期成長動能。此外有更多科技以外的產業，逐步導入AI優化生產及管理流程，創造企業獲利提升機會，受惠於AI但不屬於AI概念股也值得投資人觀察，例如摩根大通導入AI優化成本結構，第3季淨利較前一年同期成長約12%，2025年以來截至10月底上漲約29.8%，依據彭博資料，市場持續看好其AI滲透提升經營效率。

對想參與AI浪潮的投資人而言，009813提供一鍵布局美股龍頭的選擇。楊貽甯指出，009813追蹤「標普500卓越50指數」，精選市值前50大企業，其中八大科技巨頭（博通、蘋果、特斯拉、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet與輝達）持股比重逾六成，可望完整涵蓋AI生態鏈核心企業。另外，009813不僅鎖定AI、雲端與半導體等長期成長題材，同時納入金融、消費與醫療龍頭，兼具穩健與防禦特性。隨AI投資熱潮持續發酵，長線資金布局009813，有望同時掌握美股成長動能與分散風險的優勢。