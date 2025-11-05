證交所金融服務愛心公益嘉年華 以行動落實金融教育與社會關懷

臺灣證券交易所響應金融總會及嘉義縣政府共同舉辦的2025年金融服務愛心公益嘉年華，11月8日（星期六）上午9時30分在嘉義縣政府前廣場熱鬧登場。

這次嘉年華活動在金融監督管理委員會指導下，聚焦「金融知識宣導」、「防詐教育」與「慈善公益」為主，匯集逾160個攤位，其中「金融教育區」由金融業者及證券周邊機構共同參與，期望以寓教於樂的方式，協助民眾提升理財觀念與財務安全意識，同時展現金融業者關懷弱勢、推廣普惠金融的精神，活動安排舞台表演及摸彩，民眾可捐贈發票兌換園遊券。

證交所一向以實際行動投入金融教育與公益推廣行列，展現推動普惠金融的決心與行動力。在這次嘉年華活動中證交所於「金融教育區」設置攤位，精心設計寓教於樂的互動闖關遊戲，結合知識宣導與趣味體驗，向民眾推廣主動式 ETF、創新板及防範投資詐騙等金融議題，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中學習正確投資觀念，深化對金融市場的認識。

為鼓勵民眾踴躍參與，證交所亦特別準備多項專屬宣導品與精美贈禮，凡完成遊戲即可獲得，期盼透過生動有趣的體驗，讓金融知識與防詐觀念更深入人心。

證交所誠摯邀請大家共襄盛舉，本周末踴躍參與11月8日金融服務愛心公益嘉年華。