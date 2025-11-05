快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

證交所金融服務愛心公益嘉年華 以行動落實金融教育與社會關懷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所響應金融總會及嘉義縣政府共同舉辦的2025年金融服務愛心公益嘉年華，11月8日（星期六）上午9時30分在嘉義縣政府前廣場熱鬧登場。

這次嘉年華活動在金融監督管理委員會指導下，聚焦「金融知識宣導」、「防詐教育」與「慈善公益」為主，匯集逾160個攤位，其中「金融教育區」由金融業者及證券周邊機構共同參與，期望以寓教於樂的方式，協助民眾提升理財觀念與財務安全意識，同時展現金融業者關懷弱勢、推廣普惠金融的精神，活動安排舞台表演及摸彩，民眾可捐贈發票兌換園遊券。

證交所一向以實際行動投入金融教育與公益推廣行列，展現推動普惠金融的決心與行動力。在這次嘉年華活動中證交所於「金融教育區」設置攤位，精心設計寓教於樂的互動闖關遊戲，結合知識宣導與趣味體驗，向民眾推廣主動式 ETF、創新板及防範投資詐騙等金融議題，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中學習正確投資觀念，深化對金融市場的認識。

為鼓勵民眾踴躍參與，證交所亦特別準備多項專屬宣導品與精美贈禮，凡完成遊戲即可獲得，期盼透過生動有趣的體驗，讓金融知識與防詐觀念更深入人心。

證交所誠摯邀請大家共襄盛舉，本周末踴躍參與11月8日金融服務愛心公益嘉年華。

證交所 活動

延伸閱讀

證交所要找七類人才

淡水區竹圍國小攜手企業 共同植樹打造永續校園

瑞芳九份郵局恢復週一營業 便利在地民眾金融服務

南投北港溪溫泉嘉年華開跑

相關新聞

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

傳中信金高層異動 許東敏將出任台壽保副董 王志誠接掌中信產險董座

中信金控旗下子公司台灣人壽與孫公司中國信託產險傳出將進行人事調整，預料將於本周五（7日）董事會正式通過。據了解，中信產險...

美元短線回升 新台幣開盤貶5.4分向31靠攏

美元指數站上100整數大關，台股加權指數早盤重挫逾600點，失守2萬8關卡。在國際美元指數偏強，外資大量匯出壓低新台幣匯...

台幣貶不停 靠近31關卡

Fed主席鮑爾近期放鷹，市場預期12月降息時程可能延後，推升美元指數續強，加上台股高檔拉回外資匯出的雙重壓力，新台幣兌美...

玉山金、三商壽結親 今定案

三商美邦人壽出嫁玉山金今（5）日將定案，包括兩家公司、關係企業三商投控等昨日同步公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。