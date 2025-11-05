新壽推動友善金融 獲金管會「公平待客原則評核」排名前25%

金管會公布「2025年保險業公平待客原則評核績優業者」名單，新光人壽以打造友善金融環境、建構防詐安全網等多項具體貼心作為，獲壽險業排名前25%最佳成績肯定。

新光人壽由上而下，積極推動公平待客，在董事會及高階管理階層的指導下，率先參考日本經驗導入「家族聯絡網」服務，積極鼓勵高齡保戶指定保險契約聯絡人機制，讓指定的家人可協助自己掌握及管理保單狀況，降低遭受金融剝削及詐騙風險；2025年上半年申請此項服務人次已較2024年增長五成以上。此外，新光人壽更持續優化此項服務，今年9月起更新增阻詐提示簡訊機制，當申請家族聯絡網之要保人辦理解約相關交易時，將寄發簡訊即時通知家族聯絡人。

鑑於詐騙事件層出不窮，新光人壽不間斷辦理防詐宣導講座，攜手「到咖手居家長照機構」及新北市板橋區衛生所，舉辦高齡樂活金融教育活動；10月特邀請保安警察第三總隊刑事警察大隊-張伊君大隊長擔任「高階主管2025年公平待客原則專題教育訓練」講師，講授AI時代下的犯罪型態與執法策略。

此外，新光人壽因應詐欺手法推陳出新，並為強化第一線保單行政服務，辦理「卓越服務演練營與金融友善演練計畫」，傳授思考防範保險交易詐欺的對策，並傳承防詐經驗，強化櫃台服務人員的識詐技巧及熟練臨櫃關懷流程，以提升櫃台服務人員的服務品質。

新光人壽長期致力友善金融，提供多元族群最佳的服務需求，持續針對不同金融脆弱族群如新住民、身心障礙者、高齡者，強化保險理賠知識的缺口，結合實務案例及理賠常見問題，設計適切性宣導內容，並推行客製化且可施行的視障友善服務，一同提升視障者使用保險服務的環境， 更於2025年榮獲保險組「金融友善最佳服務企業」殊榮。

新光人壽表示，公司將持續以公平待客、共融社會為核心願景，結合金融科技的力量傾聽不同族群的心聲，以行動傳遞溫度擴大友善金融的深度與廣度，落實誠信經營、贏得客戶信任。