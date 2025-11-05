富邦金控三大子公司獲金管會「公平待客原則評核」前25%優等生肯定

富邦金控實踐公平待客有成，旗下三大子公司，富邦人壽、台北富邦銀行及富邦產險以卓越的表現，於2025年金管會「公平待客原則評核」中獲得排名前25%的肯定！其中富邦人壽及北富銀已連續三年蟬聯前25%優等生，富邦產險則是連續二年獲得前25%的榮耀，富邦證券也名列前50%，充分肯定富邦持續以正向的力量推動防詐、識詐及友善金融，並積極導入AI數位創新最佳助力，全方位落實公平待客精神，推動金融友善服務的卓越成效。

富邦人壽在今年度的「公平待客原則評核」再獲金管會肯定，連續三年名列壽險業排名前25%，推動公平待客十大原則的具體成效深獲外部專家學者與主管機關的肯定。富邦人壽從「承擔社會責任、守護民眾權益」的經營理念出發，積極響應行政機關政策，並發揮企業影響力，積極投入全方位的全民識詐教育，並持續與政府機關合作推動全民反詐，攜手內政部警政署、臺北市政府以及臺灣高等檢察署臺中檢察分署，深化公私協力反詐合作，善盡企業社會責任。

富邦人壽致力提供多元族群友善服務，在客戶服務櫃檯設置友善櫃檯，提供輪椅、服務鈴與引導接送，針對身障者提供聽障輔具、手語翻譯等服務，持續關注高齡及身障族群需求，並擴大對新住民的語言友善服務。此外，也持續導入各項數位科技，打造友善金融環境，如官網的「文字客服機器人」智能服務、「Line通知型訊息」發送保戶通知，透過不斷優化服務細節以及精進軟硬體設備，提升金融服務品質。今年度亦邀請獨立董事以實際行動參與，透過第一線實地訪視及金融友善座談會，落實金融消費者保護的精神，持續實踐公平待客原則。

台北富邦銀行在制度建構、科技創新與實務推動上全方位落實公平待客精神，連續三年獲得金管會肯定。為提升服務品質，北富銀取得「BSI-ISO 10002客訴品質管理系統」認證，並於2024年導入「BSI皇家神秘客」國際標準，成為國內首家同時取得BSI兩大服務標章的銀行，從制度、流程到人員訓練，持續加深服務專業。

為打造更具包容性的金融環境，北富銀推出高齡、失智及身心障礙友善指引，並與醫療及社福單位合作培訓及查核，強化第一線人員的服務能力。分行空間也持續優化，設置低櫃台方便長者及行動不便客戶洽辦業務，ATM導入19吋超大螢幕、語音功能及多語介面，讓身心障礙朋友、新住民及外籍人士都能輕鬆使用金融服務。

同時，北富銀積極發揮數位創新能力，新行動銀行「Fubon+」推出樂齡版、深色模式及多元理財功能，帶給多元族群直覺友善的數位體驗；自主研發的「AI鷹眼識詐模型」及「鷹眼即時通」服務，能有效偵測可疑交易，守護金融安全。未來，北富銀將持續推動創新與友善服務，攜手政府與社會各界，打造全民防詐生態圈，成為國人最值得信賴的金融夥伴。

富邦產險提供多元友善的金融服務，於2025年公平待客評核再次獲評排名前25%，肯定富邦產險落實公平待客十大原則的推動成果。

自2024年取得最具公信力的ISO10002客訴品質管理系統國際標準，富邦產險持續優化申訴處理機制品質，並持續於2025年通過該項認證。此外，也結合數位創新與金融友善服務，陸續推出包括AI語音客服機器人、樂齡台語客服專線、MID行動身分認證、線上照會補件等全方位數位服務，具體優化各項服務措施積極落實公平待客。近期更開發保好康會員平台的語音導讀功能，讓視障或閱讀障礙民眾開啟手機的無障礙設定後，即可自動朗讀各功能選單，提供更適切友善的服務體驗。

富邦產險亦響應全民防詐行動，除將防詐相關措施納入公平待客原則政策，也建置官網防詐專區，透過社群媒體推播金融防詐注意事項，於電子保單及理賠受理通知簡訊加註防範詐騙警語，提醒保戶不輕易洩漏個資、不點擊可疑網址，並可進一步主動查證可疑訊息。富邦產險也於全台推動防詐案例宣導，並製作防詐宣導圖卡放置於所有對外營業處所，讓臨櫃辦理業務的客戶亦能同步接收到防詐資訊，提高風險警示。