迎戰資金調度高峰！台新銀行推十年期信貸優惠 手續費1,111元

迎接11月購物檔期熱潮與年終資金調度高峰，台新銀行推出「信貸限時優惠專案」，以靈活貸款方案與限時回饋迎戰市場需求。2025年11月1日至11月11日期間申辦個人信貸享限時驚喜優惠，手續費只要1,111元；精選客群更可升級至十年期方案，還款更彈性、月付更輕鬆。

台新銀行表示，考量民眾在房屋修繕、教育支出、創業資金等多元用途的資金需求提升，此次信貸方案特別將貸款年限延長至十年，透過更長期的攤還選擇，減輕每月負擔，讓財務規劃更具彈性。搭配限時1,111元手續費優惠，不僅可讓客戶於年底資金調度高峰期靈活運用資金，也展現台新銀行積極回饋客戶、貼近生活需求的金融服務精神。

為提供更便捷的申貸體驗，台新銀行近年積極推動數位轉型，持續優化信貸流程，免臨櫃即可線上完成申辦，快速又便利。台新銀行數位信貸自動化系統結合大數據精準風控與AI技術，導入自動化撥款系統，平均撥款時間縮短達84%，今年榮獲「臺灣年度最佳新消費性貸款產品」大獎，凸顯台新銀行在智慧金融上的創新實力，也再次肯定其在數位金融服務領域的領先地位。

展望未來，台新銀行將持續以「成為客戶安全且高效的智慧夥伴」為目標，並以創新科技為核心，打造更便捷、安心的貸款服務體驗，陪伴客戶靈活運用資金、實現人生各階段財務目標，穩健達成夢想。