惠譽：南山人壽評等不受境外債券影響

惠譽信評表示，總部位於台灣的南山人壽保險股份有限公司（南山人壽，保險公司財務實力評等：A-/負向評等觀察狀態）的評等不受Nanshan Life Pte. Ltd. 擬增發發行的境外美元第二類資本次順位固定期限債券之影響。Nanshan Life Pte. Ltd. 為南山人壽全資擁有的特定目的境外籌資事業（SPV）。

擬發行債券將由Nanshan Life Pte. Ltd.發行，構成其直接、無抵押、次順位之債務。南山人壽為擔保人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息全額償付，該擔保構成南山人壽直接、無條件、無抵押、次順位之債務。惠譽於2025年9月授予Nanshan Life Pte. Ltd.的3.95億美元境外美元第二類資本次順位固定期限債券BBB的評等，並將其列入負向評等觀察名單。

即使在本次擬增發發行有固定期限之債券獲發行後，南山人壽的財務槓桿比率可能仍與其評等相稱。惠譽預計，截至2025年上半年末，南山人壽的財務槓桿比率約為24%。截至2025年6月末，南山人壽的風險資本適足率保持在276%（截至2024年末為299%），遠高於200%的最低監管要求。不過，鑒於南山人壽的資產與保險負債存在貨幣錯配，新台幣大幅升值導致南山人壽2025年前9個月的稅後淨利潤由去年同期的372億降至207億。

惠譽於2025年5月15日將南山人壽列入負向評等觀察名單，原因是在新台幣對美元大幅升值後（包括在5月初的兩天內飆升8%），導致該公司的收益、資本水準及業務風險狀況的風險增加。飆升的外匯避險成本以及新台幣進一步升值的可能性令該保險公司的風險上升。