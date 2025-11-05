快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

惠譽：南山人壽評等不受境外債券影響

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評表示，總部位於台灣的南山人壽保險股份有限公司（南山人壽，保險公司財務實力評等：A-/負向評等觀察狀態）的評等不受Nanshan Life Pte. Ltd. 擬增發發行的境外美元第二類資本次順位固定期限債券之影響。Nanshan Life Pte. Ltd. 為南山人壽全資擁有的特定目的境外籌資事業（SPV）。

擬發行債券將由Nanshan Life Pte. Ltd.發行，構成其直接、無抵押、次順位之債務。南山人壽為擔保人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息全額償付，該擔保構成南山人壽直接、無條件、無抵押、次順位之債務。惠譽於2025年9月授予Nanshan Life Pte. Ltd.的3.95億美元境外美元第二類資本次順位固定期限債券BBB的評等，並將其列入負向評等觀察名單。

即使在本次擬增發發行有固定期限之債券獲發行後，南山人壽的財務槓桿比率可能仍與其評等相稱。惠譽預計，截至2025年上半年末，南山人壽的財務槓桿比率約為24%。截至2025年6月末，南山人壽的風險資本適足率保持在276%（截至2024年末為299%），遠高於200%的最低監管要求。不過，鑒於南山人壽的資產與保險負債存在貨幣錯配，新台幣大幅升值導致南山人壽2025年前9個月的稅後淨利潤由去年同期的372億降至207億。

惠譽於2025年5月15日將南山人壽列入負向評等觀察名單，原因是在新台幣對美元大幅升值後（包括在5月初的兩天內飆升8%），導致該公司的收益、資本水準及業務風險狀況的風險增加。飆升的外匯避險成本以及新台幣進一步升值的可能性令該保險公司的風險上升。

南山人壽 新台幣 債券

延伸閱讀

美非投等債 法人按讚

南山原鄉關懷列車 啟動

憶起存健康！南山人壽原鄉關懷列車 前進苗栗泰安鄉

南山：扮演永續健康領航者

相關新聞

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

傳中信金高層異動 許東敏將出任台壽保副董 王志誠接掌中信產險董座

中信金控旗下子公司台灣人壽與孫公司中國信託產險傳出將進行人事調整，預料將於本周五（7日）董事會正式通過。據了解，中信產險...

美元短線回升 新台幣開盤貶5.4分向31靠攏

美元指數站上100整數大關，台股加權指數早盤重挫逾600點，失守2萬8關卡。在國際美元指數偏強，外資大量匯出壓低新台幣匯...

台幣貶不停 靠近31關卡

Fed主席鮑爾近期放鷹，市場預期12月降息時程可能延後，推升美元指數續強，加上台股高檔拉回外資匯出的雙重壓力，新台幣兌美...

玉山金、三商壽結親 今定案

三商美邦人壽出嫁玉山金今（5）日將定案，包括兩家公司、關係企業三商投控等昨日同步公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。