怡和國際綠能金融整合專家 AI 驅動能源未來&讓電力自己會思考

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
怡和國際今（5）日至7日在高雄展覽館南館，參加TASS 2025亞洲永續供應+循環經濟會展。照片／業者提供
怡和國際今（5）日至7日在高雄展覽館南館，參加TASS 2025亞洲永續供應+循環經濟會展。照片／業者提供

怡和國際 （7590）以「綠能金融整合專家」為定位，長期深耕太陽能電廠租賃、土地與建築融資、設備租賃及新能源投資服務，提供從資金到建置的全方位完整配套方案。

怡和國際於5日至7日在高雄展覽館南館，參加TASS 2025亞洲永續供應+循環經濟會展，怡和國際總經理邱振庭表示，本次以「AI驅動能源未來&讓電力自己會思考」為主軸，導入儲能調度與能源交易，實現數據驅動的永續管理。怡和國際集團旗下「怡和國際能源」、「怡和綠電超商」、「怡和綠能」三大事業體，構築綠電產業鏈，提供客戶從投資、施工安裝、電廠營運到綠電交易的一條龍專業及完整的服務。

面對全能源轉型的新趨勢，怡和國際積極投入表後儲能（BESS）市場，鎖定鋼鐵、石化、紡織及電子等高用電產業，以創新商業模式打破傳統建置門檻，推動智慧能源整合與應用發展，打造企業智慧電力平台，協助客戶優化用電效率、降低峰值電費，並創造再生能源收益。

邱振庭表示，怡和國際憑藉金融實力與技術創新，我們正以穩健腳步，邁向「綠能 × 智慧 × 資本」三軸共榮的新紀元。我們期待透過此次展會，與產業夥伴共同開創綠能新契機，企業必須迅速加快步伐，才能及時實現2050淨零碳排的永續未來。

太陽能電廠 綠能 綠電

