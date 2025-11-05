推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告
立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後面，像是第一金、兆豐金都沒有壽險子公司，完整的金控體系還不夠完備，他詢問財政部，是否要推動「公私併」（由公股去併購民營）？
財政部長莊翠雲回應，這部分要綜合評估，要具備綜效及互補性，由金控去做評估，財政部基本上會檢視評估結果後給予支持。
賴士葆接著指出，民間透過私私併壯大規模，造成泛公股的競爭力受到影響，希望財政部針對是否推動「公私併」計畫提出具體的評估報告，並要求2個月內提出報告。對此，莊翠雲允諾將會評估。
立委郭國文則提到，近期國票金（2889）爭議不斷，兩邊不同的系統當中也希望政府能夠出面主導，避免三年一亂的戲碼持續上演，公股也加碼進場不少，但他認為，站在公股主導的角色上，並非與特定的家族合作，而是要健全國票金穩健經營。
莊翠雲指出，針對國票金部分，公股雖然有買入國票金股權，但最重要的是要把國票金的公司治理做好，這是公股未來重要的工作目標。郭國文再詢問，未來方向是究竟單獨把國票金健全化，還是跟其他銀行組合形成金控？莊翠雲則回應，不排除這些情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言