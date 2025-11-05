星展卡祭網購、旅展雙主場最強血拚攻略 最高回饋飆破20%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

迎戰年終消費旺季，星展銀行（台灣）搶先推出「最強刷卡血拚攻略」，整合雙11電商購物節與ITF台北國際旅展兩大熱門主場，祭出網購最高回饋18%、旅遊最高21%，再加碼豪華百萬環遊世界抽獎活動，讓卡友刷出高回饋，輕鬆成為消費贏家。

星展指出，即日起至11月12日於PChome 24hr購物刷星展卡分期滿1萬5千元，可享2,700 P幣回饋，回饋率高達18%；11月底前購車分12期（含）以上再享0利率與最高8,000 P幣。星展同步攜手多家電商推出優惠，包括Momo單筆分期滿1萬2千元送1,800 mo幣、Yahoo購物滿3萬5千元送3,850點超贈點、蝦皮購物滿1萬1,111元回饋1,222元刷卡金，以及Coupang分期滿3萬元送2,000元刷卡金。

此外，ITF台北國際旅展將於11月7日至10日登場，星展與多家旅行社合作推出限定優惠。11月底前於雄獅、可樂、易遊網、東南及五福旅遊刷星展卡並達指定門檻登錄，即可享最高7,000元刷卡金。星展更與Trip.com合作推出獨家機票優惠，11月28日中午起限量開搶台北直飛首爾或釜山單程機票僅999元，訂購海外飯店最高再享21%折扣。

活動期間至12月31日止，卡友累積刷卡滿2萬元以上可再享1%加碼回饋，滿10萬元再送2,000元刷卡金，並有機會抽中百萬環遊世界大獎。星展亦祭出新戶首刷禮，即日起至12月底，新戶線上申辦eco永續卡並完成任務，即可獲贈JOGUMAN 20吋授權行李箱，迎接新年新氣象。

刷卡 電商

