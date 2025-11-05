富邦證券主辦金像電第三次無擔保可轉換公司債發行 6日起受理競價拍賣

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券主辦的金像電公司國內第三次無擔保可轉換公司債（CB）發行案，將自明(6)日起受理競價拍賣。富邦證券／提供
富邦證券主辦的金像電（2368）公司國內第三次無擔保可轉換公司債（CB）發行案，總面額達新台幣90億元，發行張數90,000張，將自明(6)日起受理競價拍賣。投資人投標期間為11月6日至11月10日，競拍底標價為107元，轉換價格訂為450元，轉換溢價率為103.45%，預計11月21日掛牌。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，金像電本次發行無擔保可轉換公司債，票面利率為0%，發行期間5年，5年到期將以面額贖回，所募得資金將用於購置土地、興建廠房、添購設備、償還銀行借款及充實營運資金，藉此擴大產能規模、深化全球布局，進一步強化市場競爭力。

金像電係專業印刷電路板(PCB)製造商，產品包括多層板(MLB)、高密度電路板(HDI)及厚銅板等。近年來，公司積極聚焦AI高階應用與網通高速傳輸領域，並加速國際產能擴張。

目前伺服器板與網通用板已成為公司兩大核心業務，主要客戶包括美系雲端服務供應商及知名網通品牌，憑藉高良率、高技術門檻與客製化能力，深獲國際大廠青睞。

金像電2024年營收達新台幣389.52億元，稅後淨利56.16億元，每股稅後盈餘(EPS) 11.54元，皆創歷年新高。近三年營業收入年複合成長率達9.00%，營運表現亮眼。

此外，2025年上半年營收達259.16億元，稅後淨利34.47億元，EPS7.08元，較去年同期分別成長39.04%、25.89%及25.75%，再度締造上半年歷史新高，展現強勁成長動能。

金像電具備穩健的營運基礎與領先的技術實力，此次發行可轉換公司債，預期將吸引市場高度關注。富邦證券將持續協助優質企業善用資本市場籌資工具，提升長期競爭力，攜手共創產業永續成長新契機。

