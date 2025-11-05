上市櫃公司買庫藏股改電子化申報 明年5月上路

快訊

中央社／ 台北5日電

金管會今天表示，為提升上市櫃公司辦理買回公司股份申報作業效率，調整申報方式由書面改為電子化申報，研議修正上市上櫃公司買回本公司股份辦法，並預告60天，且考量企業因應電子化制度的緩衝準備，修正條文將在明年5月1日施行。

現行上市櫃公司買庫藏股依規定要透過公開資訊觀測站辦理公告，並另外透過書面向金管會申報，才能在市場買回股份。

金管會今天發布新聞稿表示，考量改成電子化申報，不僅降低申報成本，也能讓公司更快投入市場買回股份，因此把申報與公告作業，改成公司都可透過傳輸到公開資訊觀測站後就完成程序，以提升申報效率與落實節能減碳

金管會研議調整上市櫃公司買回庫藏股申報方式，由書面申報改採電子化申報，後續修正上市上櫃公司買回本公司股份辦法第2條、第6條、第13條。另外，考量上市上櫃公司因應電子化申報制度施行的緩衝準備，修正條文自明年5月1日施行，在明年5月前仍維持現行作法。

