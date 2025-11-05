臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每盎司4,000美元以下，累計金價自10月20日突破4300美元創歷史新高價以來，至今已修正約10%。

市場上都很好奇金價後續將如何發展？臺銀貴金屬部經理楊天立指出，黃金價格上升趨勢並未改變，修正幅度在10%都算是健康的技術修正。

有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立受訪時表示，近期金價修正是意料之中的事情，不論是從技術或是籌碼角度來看，都認為應該要修正，他直言，這是很正常的技術修正；如果沒有修正才是「意料之外」。

楊天立認為，黃金的上升趨勢並未改變，只是目前在上升趨勢中出現某一個小波段的修正，他也說，當市場短線衝高之際，修正前會有一波過熱噴出，修正後會清洗浮額，等待投機的部分洗掉，將再重新回到趨勢。

楊天立也指出，黃金上升趨勢沒有改變的主要原因在於，不確定因素尚未消除，尤其是地緣政治因素，例如，全世界的權力結構正在重新調整與進行中，美國正在改變全世界，包括川普、關稅、貿易供應鏈等議題，都處於不確定或是巨大的變化。

因應這些不確定因素，市場上就得「買保險」。楊天立指出，主要有三種人在買保險，第一，各國的中央銀行持續增加黃金儲備；第二，全球高端客戶選擇部分減碼美元資產，將減碼的一部份購買黃金；第三是一般投資人，選擇調整資產配置，而黃金是選項之一。

「金價漲到4,000美元，就是因為市場在『買保險』，但現在要問的是，會不會付了太多『保險費』？」楊天立坦言，4,000美元出頭的金價，保險費確實有點高，因此他也呼籲投資人千萬不要投機，並檢視自身的資產配置比重，以持有10％的黃金資產比重為參考。

至於接下來金價會怎麼走？楊天立分析，綜合外資報告來看，認為5,000美元是市場上還可以承受的價位，也就是指，市場上還付得起的保險費。但他提醒，如果金價真的漲到5,000美元價位，就表示市場上的風險不僅沒消退，甚至風險還在增加，導致投資人願意支付更高的保險費。