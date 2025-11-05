傳中信金高層異動 許東敏將出任台壽保副董 王志誠接掌中信產險董座

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金控旗下子公司台灣人壽與孫公司中國信託產險傳出將進行人事調整，預料將於本周五（7日）董事會正式通過。據了解，中信產險現任董事長許東敏將被推舉為台灣人壽新任副董事長，而文化大學副校長王志誠則預計接任中國信託產險董事長一職。

許東敏在壽險業深耕多年，擁有豐富經驗與完整資歷，曾於中國人壽（現更名為凱基人壽）服務長達37年，歷任重要職務，並於2023年4月20日自首席執行副總位置退休。僅8天後即受邀出任台灣人壽法人董事，展現業界對其專業與領導能力的高度肯定。

去年7月2日，因應中信產險前董事長林欽淼請辭，許東敏接任中信產董事長，穩定公司營運並推動轉型策略。此次再被推舉為台灣人壽副董事長，市場解讀為中信金強化壽險與產險整合布局的重要一步。許東敏未來可望成為現任台壽保董事長許舒博的得力助手，協助分擔經營重任，持續推進集團保險事業版圖。

董事長 中信金控 產險

