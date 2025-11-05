聽新聞
美元短線回升 新台幣開盤貶5.4分向31靠攏
美元指數站上100整數大關，台股加權指數早盤重挫逾600點，失守2萬8關卡。在國際美元指數偏強，外資大量匯出壓低新台幣匯價，新台幣5日早以30.96元開盤，值5.4分。今早雖然有出口商逢高賣出，但仍小於外資匯出力道。
美國參議院於4日再度未能通過聯邦政府臨時撥款法案，代表自10月1日開始的聯邦政府停擺即將打破2018年年底至2019年年初長達35天的紀錄，成為美國史上最長的政府停擺。
專家指出，儘管聯準會鷹派降息帶動美元短線回升，但隨著美歐、美日政策利率差距收窄，中長期美元有望偏貶，可配置近期拉回的黃金以獲取後續的增值空間。
