台幣貶不停 靠近31關卡

Fed主席鮑爾近期放鷹，市場預期12月降息時程可能延後，推升美元指數續強，加上台股高檔拉回外資匯出的雙重壓力，新台幣兌美元昨（4）日應聲貶破30.9元大關，終場收30.906元，單日貶6.8分，逾半年新低，逐步靠近31元整數關卡。

中央銀行昨晚也再度駁斥市場「新台幣將升至30.2元」等說法，強調相關說法純屬臆測。

新台幣昨日早盤以30.88元開出，在美系外資匯出帶動下，匯價一度貶至30.92元，最終收在30.906元。台北及元太外匯市場總成交金額放大至21.465億美元。匯銀人士指出，昨日外資匯出與出口商拋匯力道勢均力敵，匯價波動受限，但最後一盤仍見「老大」進場調節，將匯價拉定在30.906元。

另外，媒體報導「美國緊盯央行操作、年內匯率可能劇烈波動」等說法，央行昨日也嚴正回應，強調相關內容並無事實依據。央行說明，今年5月初市場曾出現不實臆測，謠傳美國財政部要求新台幣升值至28元，導致國內廠商非理性拋匯，外資也乘勢大量匯入，使第2季匯率波動擴大。

央行強調，當時已適時進場調節，同時請國內企業分散結匯、督促外資強化自我管理，使市場逐步回復平衡。隨著相關措施發揮效果，新台幣自7月3日高點28.828元起回穩，昨日收盤貶至30.906元，回調幅度達6.7%，足證外界對升值預期的評論純屬猜測。

交易員分析，近期美元指數走強，對新台幣構成貶值壓力；同時，台股外資趁高獲利了結並匯出資金，也加重匯市賣壓。原先觀望的企業在匯價跌破30.8元後開始密集拋匯，顯示市場普遍預期新台幣後市仍偏弱。