玉山金、三商壽結親 今定案

三商美邦人壽（2867）出嫁玉山金（2884）今（5）日將定案，包括兩家公司、關係企業三商投控等昨日同步公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意5日暫停交易。據悉，今日玉山金、三商壽將同步召開董事會通過合併後對外宣布。

根據各金控財報，玉山金控在併購三商美邦人壽後，資產規模將從目前4.2兆元增加到5.7兆元，在金控排名將從目前的第十，大幅躍進至第六，一舉超越合庫、第一、兆豐及華南四大公股金控。玉山金旗下子公司已有銀行、證券、創投、投信之外，將增加壽險，版圖更加完整。

日前三商美邦人壽標售案，傳出玉山金與中信金出價，最後玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8元，成功拿下三商壽，並以全數換股方式進行，若以10月23日收盤價來估算，合計出售價值高達467億元。至於競爭對手中信金控，則傳出最高出價至每股7.7到7.8元，即不願再加價，最後退出戰局。

玉山是台灣唯一不具財團或官方背景的金控，保有專業經理人為核心經營，董事會有高達四席玉山人。據指出，倘以市場外傳8.2元的全換股架構而言，因三商壽翁家、陳家兩大股東合計約持有三商壽近五成股權，換股後他們將取得約4%玉山金股份。不過，由於玉山金員工相關持股高達20%，是玉山股權穩固基礎，即便三商壽大股東取得一席董事，在玉山現有12席董事（含五席獨董）中應不致有重大影響力。

【記者林勁傑、葉佳華／台北報導】金融業近期吹併購風，在三商壽合併案中，由於另一投標者中信金曾兩度發重訊，而將結為連理的玉山金及三商壽未有重訊說明，相關揭露時機引發外界質疑。玉山金今（5）日將在記者會上親自說分明，此案也將成為未來金融業併購的經典教材之一。