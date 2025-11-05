快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

彰銀友善金融深獲肯定

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰化銀行榮獲公平待客評核前25%佳績，由金管會主委彭金隆（右）頒發獎項，彰化銀行董事長胡光華代表領獎。彰銀／提供
彰化銀行榮獲公平待客評核前25%佳績，由金管會主委彭金隆（右）頒發獎項，彰化銀行董事長胡光華代表領獎。彰銀／提供

金管會於昨（4）日頒發2025年「公平待客原則評核」績優業者獎項，彰化銀行（2801）以優異表現榮獲銀行業前25%佳績，位居同業前段班，由金管會主委彭金隆頒獎，彰化銀行董事長胡光華代表領獎，顯示長期推動公平待客成果深獲主管機關肯定。

近期彰銀更接連獲得《卓越》雜誌「最佳公平待客獎」、《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣年度最佳普惠金融倡議銀行」獎項及《今周刊》第19屆財富管理評鑑「最佳公平待客獎」第一名等多項殊榮。

彰銀長期深耕數位轉型、友善服務及普惠金融，致力提升對身心障礙者、財務脆弱者、高齡者及年輕族群的服務品質，自2023年起每年舉辦「公平待客論壇/講座」，邀請弱勢團體、專家學者、主管機關以及各界客戶共同參與，並透過多元跨界交流的平台機制，進一步形塑出「以顧客為中心」的企業文化氛圍。

在防詐方面，彰銀於官網設置「辨識彰化銀行資訊專區」與「防制金融詐騙教育宣導專區」，提供民眾即時、正確的防詐資訊，同時強化與金檢警資訊共享之合作機制。

另推動「反詐守護星行動」計畫，透過「Stop-攔阻詐騙金流」、「Training-推廣識詐宣導」、「AI Fintech-智慧科技防詐」、「Reach out-關懷協助防守」四大行動主軸，建構完整的智慧金融安全網。

在友善金融服務領域，彰銀為銀行公會「金融機構提供友善暨ATM服務專案小組」的召集人，自2023年率先在全台設置具容膝空間的雙螢幕ATM，並積極設置視障語音ATM，目前分行覆蓋率已達100％。

在普惠金融方面，彰銀近年積極走入台灣各地商圈與傳統市場等場域，協助民生消費攤商邁向數位轉型發展，目前已成為台灣Pay收單據點數公股銀行第一名。

彰銀深耕台灣120年，以「彰銀守護 安心託付」的品牌精神，深化公平待客與金融友善的承諾與實踐，創新科技結合人本關懷，戮力打造安全科技、普惠包容且永續共好的金融環境。

彰化 詐騙

延伸閱讀

賴總統出席論壇 盼台灣成為亞洲資產管理中心

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

相關新聞

大到不能倒銀行 維持六家…臺銀列第七家「潛在」名單

系統性重要銀行又被稱作「大到不能倒銀行」。金融海嘯後，金管會在2019年宣布參採國際作法，在國內實施系統性重要銀行制度，...

台幣貶不停 靠近31關卡

Fed主席鮑爾近期放鷹，市場預期12月降息時程可能延後，推升美元指數續強，加上台股高檔拉回外資匯出的雙重壓力，新台幣兌美...

玉山金、三商壽結親 今定案

三商美邦人壽出嫁玉山金今（5）日將定案，包括兩家公司、關係企業三商投控等昨日同步公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意5...

實質資產代幣化 三路推進

金管會昨（4）日宣布，「實質資產（RWA）代幣化小組」已在9月底完成期末實證報告，確認RWA代幣化已從「可行」邁向「可用...

玉山展現台灣藝術風貌

為促進社會大眾對藝術的認識與欣賞，玉山文教基金會持續舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請藝文領域專家從歷史到現代的美...

中華開發資本鏈結台日

中華開發資本旗下開發創新管理顧問公司今年6月於福岡設立第二個日本據點後，積極連結西日本在地資源，近日於日本福岡舉辦Rev...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。