彰銀友善金融深獲肯定

金管會於昨（4）日頒發2025年「公平待客原則評核」績優業者獎項，彰化銀行（2801）以優異表現榮獲銀行業前25%佳績，位居同業前段班，由金管會主委彭金隆頒獎，彰化銀行董事長胡光華代表領獎，顯示長期推動公平待客成果深獲主管機關肯定。

近期彰銀更接連獲得《卓越》雜誌「最佳公平待客獎」、《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣年度最佳普惠金融倡議銀行」獎項及《今周刊》第19屆財富管理評鑑「最佳公平待客獎」第一名等多項殊榮。

彰銀長期深耕數位轉型、友善服務及普惠金融，致力提升對身心障礙者、財務脆弱者、高齡者及年輕族群的服務品質，自2023年起每年舉辦「公平待客論壇/講座」，邀請弱勢團體、專家學者、主管機關以及各界客戶共同參與，並透過多元跨界交流的平台機制，進一步形塑出「以顧客為中心」的企業文化氛圍。

在防詐方面，彰銀於官網設置「辨識彰化銀行資訊專區」與「防制金融詐騙教育宣導專區」，提供民眾即時、正確的防詐資訊，同時強化與金檢警資訊共享之合作機制。

另推動「反詐守護星行動」計畫，透過「Stop-攔阻詐騙金流」、「Training-推廣識詐宣導」、「AI Fintech-智慧科技防詐」、「Reach out-關懷協助防守」四大行動主軸，建構完整的智慧金融安全網。

在友善金融服務領域，彰銀為銀行公會「金融機構提供友善暨ATM服務專案小組」的召集人，自2023年率先在全台設置具容膝空間的雙螢幕ATM，並積極設置視障語音ATM，目前分行覆蓋率已達100％。

在普惠金融方面，彰銀近年積極走入台灣各地商圈與傳統市場等場域，協助民生消費攤商邁向數位轉型發展，目前已成為台灣Pay收單據點數公股銀行第一名。

彰銀深耕台灣120年，以「彰銀守護 安心託付」的品牌精神，深化公平待客與金融友善的承諾與實踐，創新科技結合人本關懷，戮力打造安全科技、普惠包容且永續共好的金融環境。