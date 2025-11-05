一銀公平待客列優等生

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
第一銀行積極實踐公平待客原則並再度榮獲金管會表揚，由金管會主委彭金隆（右）頒獎，第一銀行總經理周朝崇代表受獎。第一銀行／提供
第一銀行以客為中心，對於實踐公平待客十大原則的投入與付出不遺餘力，今年再度獲得肯定且連續四年位居前25％榮耀，並於昨（4）日接受金管會2025年公平待客原則評核績優業者表揚，展現持續深耕與精進落實的成果。

第一銀行將公平待客視為永續經營DNA，由董事會與高階管理人員親自帶領推動、定期督導及審視執行情形，並以「顧客至上，服務第一」為經營理念，致力於為客戶迅速妥善解決疑慮，以確保其金融消費者權益。

面對快速變動的金融環境，第一銀行持續在「金融友善服務」、「客訴處理精進」與「數位服務創新」三大面向投入資源，而數位科技運用可提升偵測詐騙能力並可達普惠金融目標。

在數位金融服務研發推出方面，如提供視障語音ATM、友善服務櫃台等，並將客戶意見轉化為「預防性措施」，從源頭精進產品服務設計，讓服務更貼近客戶真實需求；並導入大數據與AI模組技術，整合「e-First智能理財」、「iLEO百元奇基」與「第e理財網」，打造一站式數位理財生態圈，讓金融商品與服務容易為各族群公平取得。

在防制詐騙方面，積極推動「科技防詐」、「警銀聯防」與「防詐教育」三大面向，除自建AI警示帳戶預警模型外，並與各級司法機關簽署合作備忘錄，透過情資共享與分析機制，偵測詐騙可疑交易與異常態樣，公私部門合作協力建構完善金融防護網，此外，第一銀行由高階管理人員帶隊，至各大專院校及深入鄰里鄉區，傳授信託、投資理財、數位金融及消費者保護等基本知識，並舉辦反詐騙活動，協助建立正確的金融識詐與防詐觀念，提高其警覺心，共同守護大眾財產安全。

第一銀行表示，公平待客不僅是一項評核指標，更是企業文化的重要基石，將持續堅守誠信、專業、公平的原則，強化全行同仁的專業能力與同理心，並承諾將以更高標準自我要求，期許成為客戶最值得信賴、最公平友善的金融機構。

