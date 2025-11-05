玉山展現台灣藝術風貌

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山文教基金會舉辦藝文講座，音樂製作人鍾永豐（前排中）、玉山文教基金會董事廖仁義（前排右二）、董事王素芸（前排右四）、董事李筱梅（前排左四）與參與民眾合影。玉山銀行／提供
為促進社會大眾對藝術的認識與欣賞，玉山文教基金會持續舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請藝文領域專家從歷史到現代的美學、建築、攝影及音樂等多元角度分享，並由前國立臺灣美術館館長廖仁義擔任講座引言人，喚起大眾對藝術的深刻理解與共鳴，展現台灣豐富且充滿活力的藝術風貌。

11月1日為第十場講座，以「民謠初步」為主題，邀請作詞人、音樂製作人及文化工作者鍾永豐擔綱主講，講座內容探索在時代的變遷中，民謠如何回應時代。

內容從介紹19世紀中到20世紀初幾個民族樂派借力民謠的創作方法，再推展至詩人羅卡（Federico García Lorca）及巴布狄倫（Bob Dylan）如以邊緣族群的音樂進行再創作、衝擊現代音樂與文學。帶領大家從民族到個體，從田野錄音到創作，一同聆聽民謠的反思，理解音樂如何成為回應歷史與現實的方式。

另也特別邀請玉山培育傑出人才獎學金人文類得主－卓冠甫帶來精彩的開場前聲樂演出，曲目有G.Puccini-Nessun dorma、民歌組曲（阿美阿美、讓我們看雲去、木棉道、雨中即景），現場氣氛熱絡溫馨。

玉山文教基金會董事廖仁義表示，很榮幸看到愈來愈多熱愛藝術的朋友們共聚一堂，我們也一直期待用藝術力量，增進社會文化涵養，激發創意與思辨，共創美好文化生活。相信透過系列藝文講座，能逐步搭建起多元平台，讓更多人感受藝術的魅力，並一同傳遞真、善、美的價值，引領社會向上向善發展。

玉山文教基金會明年預計舉辦四場講座，玉山將持續邀請藝術、人文各領域的專家與社會大眾分享各自的專業與經驗，也誠摯歡迎所有對藝文領域有興趣的民眾報名參加，詳情可關注活動官網。

