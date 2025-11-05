中華開發資本鏈結台日

中華開發資本旗下開發創新管理顧問公司今年6月於福岡設立第二個日本據點後，積極連結西日本在地資源，近日於日本福岡舉辦Revolutionizing Asia: Merging Ecosystems & Networks – Tech（Ramen Tech）展會期間，與當地知名創投GxPartners簽署合作備忘錄，共同推動台日新創在投資、資源整合及跨境交流等領域合作。

同時創新管顧亦於活動中設立「CDIB Award」，鼓勵具潛力新創團隊赴台參訪。

創新管顧總經理郭大經表示，東京與福岡是日本兩大新創重鎮，創新管顧選擇落地於此，旨在成為串連台日新創的重要橋梁。此次參與Ramen Tech並與GxPartners建立策略聯盟，象徵將透過資源整合與網絡連結，全面支持新創企業。

GxPartners代表岸原稔泰表示期待透過此次合作，推動台日新創間資源交流與夥伴關係，未來將積極參與台灣創業相關活動，深入了解當地新創生態圈及具體合作機會。

創新管顧亦邀請GxPartners參加11月在台北舉辦的《2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華》，親身感受台灣新創能量與熱情。

創新管顧設立CDIB Award，贊助獲獎團隊赴台參訪並與當地新創生態圈交流。今年九州大學衍生新創aiESG從20家亞洲潛力新創中脫穎而出，獲得CDIB Award。aiESG 提供ESG評價平台，並與哈佛大學合作建立資料庫，運用 AI技術進行企業永續評估。郭大經指出，aiESG發展方向與開發資本2024年成立「開發跨境創新基金」投資主軸高度契合，期待能持續見證其成長。

開發跨境創新基金為開發資本跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日政府基金及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等共同成立，投資主軸涵蓋移動互聯網、數位轉型、AI/區塊鏈及生活產業等台日兩地新創企業。此外開發資本在日本布局另包括半導體供應鏈相關投資，及位於九州的AI運算數據中心；未來也將關注日本生醫研發能量所帶來的投資機會。