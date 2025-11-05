實質資產代幣化 三路推進

金管會昨（4）日宣布，「實質資產（RWA）代幣化小組」已在9月底完成期末實證報告，確認RWA代幣化已從「可行」邁向「可用」，可望實際落地商轉、運用。

未來推動工作將持續聚焦於法規調適、平台建置以及國際鏈結等三大主要方向，並預定於11月下旬召開首次法規調適會議，為金融市場正式開啟數位資產發展的新里程碑。

RWA代幣化是將股票、債券、基金等具實質經濟的資產，以區塊鏈技術轉化為可交易代幣。實際RWA交易也是透過APP下單，債券和基金都變成區塊鏈上的代幣化資產。

跟目前傳統交易相較，因透過區塊鏈都是瞬間交易與記帳，可有效解決中間作業時間、縮短交割時間，款券幾乎可同步交割，也能自動化配息、降低投資門檻。

但創新處副處長施宜君坦言，業者在實證過程中，仍面臨三項挑戰：一、市場規模仍小。如全球代幣化發行量占世界資產比重不到1%，實際效益仍待觀察。

二、法規調適未一致。國際監理模式主要有三種：如歐盟是訂定專法（監理明確但立法期長）、如香港是修正現行法規（銜接度高但彈性有限）、回歸法令解釋（推動快但位階低），各有利弊。

三、中介角色轉型。RWA採去中心化架構，將改變證交所與集保等傳統機構角色，如何維持市場信任與秩序，也需測試與調整。

施宜君說，期末報告並非終點，而是邁向「可行」轉化為「可用」的重要起點。未來推動將循三軸推進，包含法規調適、平台建置、國際鏈結。