大到不能倒銀行 維持六家…臺銀列第七家「潛在」名單

系統性重要銀行又被稱作「大到不能倒銀行」。金融海嘯後，金管會在2019年宣布參採國際作法，在國內實施系統性重要銀行制度，有四大面向篩選標準，包括規模、業務複雜程度、關聯性、可替代性等，並每年檢視一次。

2019年底公布首波名單是中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀和合庫等五家，2020年重新檢視相關條件後，新增第一銀行成為第六家系統性重要銀行。

之後從2020年到2025年，連續六年都維持這六家。2025年第七家接近四大篩選標準的「潛在」名單則是臺灣銀行。

一旦被金管會指定為D-SIBs者，將被要求比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率等三大資本比率，須在2025年底各分別達到11%、12.5%及14.5%。

王允中說，2025年第1季起，這六家D-SIBs的三大資本比率均已提前達到2025年底的要求，也已將經營危機應變措施函報金管會，並通過二年期的壓力測試。

即便第七家臺灣銀行入列，三大資本比率也達標。據數據顯示，今年第1季底臺灣銀行普通股權益比、第一類資本比率、資本適足率分別是14.7%、14.7%和16.94%都達標。

金管會表示，D-SIBs在金融市場是具有領導性地位的銀行，金管會期許六家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命。