民營金控吹併購潮 財政部：公股若再不改變對長遠發展不好

近期金融業吹整併潮，導致公股金控排名越來越居後。對此，財政部次長阮清華4日表示，公股同質性太近，「公公併」確實比較有難度，但公股金控若要整併其他民營機構，他則喊話：「如果評估OK，我們也覺得樂觀其成。」

阮清華有感地說，永豐金（2890）併京城銀（2809）後，金控排名已排到公股金控前面、元大（2885）及玉山（2884）也同樣在公股前面，直呼這樣怎麼行？他認為，就公股各別銀行來講並不弱，但內部成長自然比不上外部併購，期盼公股金控「有標的就去看，市場有好標的就去併」。

阮清華指出，一定要評估有互補、有綜效的才適合併，亂點鴛鴦譜也不行，但他也語重心長地說，公股若再不做改變，將對於長遠發展不好，希望公股金控能有更開闊的心胸，願意去評估併購，畢竟併購過程有許多變數與麻煩，有些人就不想做。

至於國票金（2889）是否可能由公股吃下？阮清華則回應「無法評論」，目前兩大股東吵來吵去，大股東不合鬧成那樣，公股本來就裡面，被擠在中間很為難，希望大家能夠回到專業，把公司經營好，沒有要拿下什麼。