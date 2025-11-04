金融資產代幣化要來了 金管會：驗證成功、可望落地商轉

金管會宣布，「實質資產（RWA）代幣化小組」已在9月底完成期末實證報告，確認RWA代幣化已從「可行」邁向「可用」，可望實際落地商轉、運用。未來推動將聚焦法規調適、平台建置與國際鏈結三大方向，11月下旬將召開首次法規調適會議，替金融市場開啟數位資產新里程。

RWA代幣化是將股票、債券、基金等具實質經濟的資產，以區塊鏈技術轉化為可交易代幣。實際RWA交易也是透過APP下單，債券和基金都變成區塊鏈上的代幣化資產。

跟目前傳統交易相較，因透過區塊鏈都是瞬間交易與記帳，可有效解決中間作業時間、縮短交割時間，款券幾乎可同步交割，也能自動化配息、降低投資門檻。

但創新處副處長施宜君坦言，業者在實證過程中，仍面臨三項挑戰：一、市場規模仍小。如全球代幣化發行量占世界資產比重不到1%，實際效益仍待觀察。

二、法規調適未一致。國際監理模式主要有三種：如歐盟是訂定專法（監理明確但立法期長）、如香港是修正現行法規（銜接度高但彈性有限）、回歸法令解釋（推動快但位階低），各有利弊。

三、中介角色轉型。RWA採去中心化架構，將改變證交所與集保等傳統機構角色，如何維持市場信任與秩序，也需測試與調整。

施宜君說，期末報告並非終點，而是邁向「可行」轉化為「可用」的重要起點。未來推動將循三軸推進：一、法規調適：請集保與櫃買中心委外研究代幣化法規，法規調適平台也成立委員會做專責小組討論，預計11月下旬就會召開首次RWA小組會議。

二、平台建置：金管會也參考國際案例，規劃由證交所、集保及金融機構共組RWA代幣交易平台，研擬營運與監理模式。三、國際鏈結：待國內法規與平台方向明朗後，將推動跨境合作，促進我國RWA市場與國際接軌。

RWA讓實體資產在區塊鏈上「數位重生」，兼具效率、透明與跨時區交易優勢。台灣已具備商轉潛能，未來將穩健推進，打造兼顧創新與監理的數位資產生態系。