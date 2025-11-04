6大核心戰略放款餘額衝至8.36兆 前9月達標率121%

快訊

中央社／ 台北4日電

金管會統計顯示，國銀截至9月底對6大核心戰略產業放款餘額新台幣8兆3607億元，月減200.69億元，全年目標達標率為121.92%。今年以來以資訊及數位增加2515億元最多，其次為綠電及再生能源增2122億元，再來是國防及戰略增加2021億元。

金管會為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得資金，2025年持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為今年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元的目標，今年目標已在7月提前達標。

統計到9月底，金管會指出，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額為8兆3607億元，雖然月減200.69億元，但仍較去年底增加4633億元，占第4期預期成長目標3800億元的121.92%，持續超過今年全年設定目標。

金管會統計顯示，截至今年9月底放款餘額最多的個別產業，民生及戰備產業以4兆2315億元居冠，其次是國防及戰略產業3兆5172億元，再來為綠電及再生能源產業3兆2440億元。

觀察今年前9月成長狀況，國銀對6大核心戰略產業放款餘額達8兆3608億元，較去年底增加4633億元。其中，今年以來以資訊及數位增加2515億元最多，其次是綠電及再生能源增加2122億元，再來是國防及戰略增2021億元。

至於放款餘額變動主要因素，金管會說明，主要是多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期借款所致。

根據統計，截至9月底放款餘額前5名的國銀，依序為合庫銀、台灣銀行、一銀、兆豐銀與華南銀，皆為公股銀行。

配合行政院2021年5月21日核定6大核心戰略產業推動方案，金管會鼓勵銀行跟資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等6大產業建立關係，並協助取得營運資金，已推出3期獎勵放款方案。

