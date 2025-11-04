全支付屢傳遭盜刷 業者4聲明籲民眾提高警覺

快訊

中央社／ 台北4日電
全支付近日屢傳遭盜刷事件，業者4點聲明，強調不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結，若民眾發現有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫。圖／全支付提供
全支付近日屢傳遭盜刷事件，業者4點聲明，強調不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結，若民眾發現有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫。圖／全支付提供

全支付近日屢傳遭盜刷事件，全支付發出4點聲明，強調不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結，若民眾發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫。

全支付透過臉書表示，近期詐騙集團日益猖獗，不肖人士假借多家知名品牌、線上商城或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。全支付對此深感遺憾，也再次呼籲民眾務必提高警覺。

全支付指出，詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使使用者上當。若收到任何自稱品牌或金融機構發出的郵件或訊息，請務必透過官方網站、客服專線或App通知進行查證，避免受騙上當。

全支付也發出4點聲明，第1，若於全支付或任何品牌平台發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫，以利後續協助處理。第2，收到不明信件請確認官方郵件地址為@pxpayplus.com；全支付不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結。

第3，全支付系統更新僅透過App Store或Google Play進行，並不會透過電話、Mail、簡訊等以連結方式要求用戶更新帳號，若用戶收到可疑連結請勿點擊。第4，若收到可疑訊息，請勿點擊連結或提供任何個人資料、驗證碼（OTP）等資訊，並可向165反詐騙專線回報，或全支付客服確認。

