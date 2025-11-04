「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

金管會公布2025年系統性重要銀行（D-SIBs）名單，已連續六年都是維持中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀和第一銀等六家關鍵大銀行。銀行局副局長王允中說，第七家「潛在」名單是臺灣銀行。

金融海嘯後，金管會在2019年宣布參採國際作法，在國內實施系統性重要銀行制度，有四大面向篩選標準，包括規模、業務複雜程度、關聯性、可替代性等，並每年檢視一次。

2019年底公布首波名單是中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀和合庫等五家，2020年重新檢視相關條件後，新增第一銀行成為第六家系統性重要銀行。

之後從2020年到2025年，連續六年都維持這六家。2025年第七家接近四大篩選標準的「潛在」名單則是臺灣銀行。

一旦被金管會指定為D-SIBs者，將被要求比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率等三大資本比率，須在2025年底各分別達到11%、12.5%及14.5%。

王允中說，2025年第1季起，這六家D-SIBs的三大資本比率均已提前達到2025年底的要求，也已將經營危機應變措施函報金管會，並通過二年期的壓力測試。

即便第七家臺灣銀行入列，三大資本比率也達標。據數據顯示，今年第1季底臺灣銀行普通股權益比、第一類資本比率、資本適足率分別是14.7%、14.7%和16.94%都達標。

金管會表示，D-SIBs在金融市場是具有領導性地位的銀行，金管會期許六家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營的穩定性及健全性。

【中央社／台北4日電】

金管會今天公布台灣今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行與第一銀行等6家銀行，名單跟2024年相同。金管會也指出，台灣銀行雖未達到標準，但已是潛在第7家。

金管會今天公布今年度系統性重要銀行名單，維持6家業者，包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行，均自2019年起年年被指定為D-SIBs，第一銀行則自2020年起被指定。

金管會銀行局副局長王允中在記者會上表示，依照規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求，以及2%內部管理資本要求。

為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，王允中指出，目前6家D-SIBs內部管理資本是自2022年至2025年分4年提列完成，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。

王允中表示，目前6家D-SIBs截至今年第1季的資本適足比率都已符合最終資本要求，並已在申報第二支柱監理審查原則相關資料時，將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另D-SIBs於今年申報第二支柱壓力測試結果，符合兩年度的合格標準。

外界關注第7家可能是誰，王允中表示，台灣銀行是潛在第7家，但以目前標準來看並未達到。

D-SIBs在金融市場是具有領導性地位的銀行，金管會期許，6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面，全面帶動提升金融業經營穩定性及健全性。