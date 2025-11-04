「大到不能倒銀行」名單出爐維持6家 金管會揭這間是潛在第7家

快訊

中央社／ 台北4日電
金管會今（4）日公布「大到不能倒銀行」名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行與第一銀行等6家銀行。聯合報系資料照
金管會今天公布台灣今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行與第一銀行等6家銀行，名單跟2024年相同。金管會也指出，台灣銀行雖未達到標準，但已是潛在第7家。

金管會今天公布今年度系統性重要銀行名單，維持6家業者，包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行，均自2019年起年年被指定為D-SIBs，第一銀行則自2020年起被指定。

金管會銀行局副局長王允中在記者會上表示，依照規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求，以及2%內部管理資本要求。

為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，王允中指出，目前6家D-SIBs內部管理資本是自2022年至2025年分4年提列完成，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。

王允中表示，目前6家D-SIBs截至今年第1季的資本適足比率都已符合最終資本要求，並已在申報第二支柱監理審查原則相關資料時，將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另D-SIBs於今年申報第二支柱壓力測試結果，符合兩年度的合格標準。

外界關注第7家可能是誰，王允中表示，台灣銀行是潛在第7家，但以目前標準來看並未達到。

D-SIBs在金融市場是具有領導性地位的銀行，金管會期許，6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面，全面帶動提升金融業經營穩定性及健全性。

