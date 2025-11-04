排名銀行業前25% 兆豐銀榮獲公平待客評核績優獎項

兆豐銀行推動公平待客原則與金融友善服務上不遺餘力，4日獲頒金管會2025年度「金融服務業公平待客原則評核」績優獎項，展現兆豐銀行在金融消費者保護與公平待客服務上的卓越成果。

兆豐銀行建立全行從上而下的公平待客文化，每季由總經理召開「關懷暨公平待客委員會」，定期向董事會陳報公平待客執行情形與客訴案件處理情況，並遵從董事會決議辦理後續，以完善的內部管理架構，徹底落實公平待客原則。

兆豐銀行指出，2023年即導入ISO 10002客訴品質管理系統國際標準，妥適處理客戶申訴案件，藉由國際標準指引，強化處理程序，並將所有案件依風險等級進行處理，針對中高風險案件更設有升級處理機制，以提升客戶服務品質。

另外，因應國內高齡化趨勢，兆豐銀行也成為首家全體分行均加入失智友善組織的公股銀行，於分行創新設置「樂智友善服務區」，同步提供各種無障礙金融友善服務，目前已在國內108家分行ATM增設無障礙語音功能，更是首家加裝感應報讀設備的公股銀行，協助視障人士輕鬆定位並完成交易，此外，為方便輪椅使用者操作各項功能，於ATM加裝第二輔助螢幕，提高身障客戶的交易便利性。

兆豐銀行更積極配合主管機關政策，打擊詐騙，領先同業推出各項打詐創新作為，例如為首家「停止非實名制社群廣告」金融業者、率先採用「68017」專屬短碼簡訊及「Whoscall認證商家號碼」服務，並與多家金融同業及科技業者，跨產業創設「金融與科技反詐騙大聯盟」，更創業界首例，推出「台幣臨櫃 T+2 延後交易猶豫期」反詐新服務，為客戶爭取思考時間，減少因衝動匯款造成的財產損失。

此外，兆豐銀行也推動「ATM臉部辨識阻詐」機制，防止自動櫃員機ATM成為詐騙集團的犯罪工具；更於總行成立跨單位打詐小組，組織化與常態化地辦理打詐工作，也鼓勵全體分行積極進行防詐宣導，截至2025年10月，全體分行已於全國各地辦理近千場防詐宣導活動。

兆豐銀行也致力於協助客戶弭平數位落差，提供「智能文字客服小咩」及「智能語音客服」多元互動管道，24小時服務不打烊，客戶可經由文字輸入或語音對話與小咩進行互動，系統將自動解析問題、判斷需求，即時提供相應服務；且為金融業首創導入智能客服語音辨識功能，客戶撥打客服專線後，只要語音說出所需服務，系統就會自動解析並引導至該服務項目流程，另外也在官網、網銀與網路ATM設置無障礙專區，並獲得無障礙標章認證，持續優化相關功能。

兆豐銀行指出，未來將秉持公平待客的核心服務理念，從上而下發揚公平待客文化，繼續提供專業與溫暖的金融服務，打造更友善的金融服務環境。