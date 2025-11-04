永笙攜手台新人壽推出全台首創「公庫配對保障服務」 拚爭萬名新保戶

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
永笙執行長李冬陽。記者謝柏宏／攝影
永笙-KY（4178）4日宣布，與台新人壽合作推出全台首創「公庫配對保障服務」，將臍帶血細胞治療納入保險保障體系，民眾只要購買特定保險商品，經臨床評估需要臍帶血治療時，永笙將提供配對適合的臍帶血藥品，這項合作目標明年將有上萬名保險用戶購買新服務。

台新人壽11月1日官網已宣布「臍帶血公庫配對服務」保戶專案活動，自今年11月1日至12月31日，凡新投保台新人壽傳統型保單，主契約全期總繳保費台幣保單達新台幣300萬元以上，美元保單達10萬美元以上者，可向公司申請由台灣永生細胞公司提供相關服務。

永笙執行長李冬陽表示，此次攜手保險業者推出「公庫配對保障服務」，由保險公司在特定保單中主動贈送，保戶無需額外付費。一旦被保險人經醫師評估需進行臍帶血治療，永笙將即時啟動流程，從自有公捐臍帶血庫中提供匹配的高品質臍帶血藥品，作為臨床移植使用來源。

李冬陽表示，永笙臍帶血新藥RGENENCYTE已於2024年底獲美國FDA生物製劑新藥查驗登記（BLA）核准，是台灣唯一取得美國FDA藥證的細胞治療產品，在美國可應用於近80種造血系統缺損疾病，包含癌症、免疫疾病、代謝疾病與罕見病等，在台灣衛福部也已核准29種適應症。永笙並在在全球已累積全球逾2,300例異體移植治療案例，並擁有超過3.6萬袋可隨時出貨的公捐臍帶血藥物。

李冬陽指出，台灣市場與保險業合作後，將可提供29種適應症臍帶血藥品服務，目前先規畫今年底前能有上千名保險用戶購買相關商品，明年目標增加上萬名保險用戶購買新服務。

除了台灣市場，李冬陽表示，永笙針對國際市場也正積極展開布局，目前正洽談兩個東南亞會員制機構及公司的B2B合作案，B2C的商業合作模式也正在積極規畫中，美國市場則希望爭取到跨國保險公司合作。

李永陽強調，「公庫配對保障服務」的推出，不僅彰顯永笙在台灣細胞治療市場的獨特領導地位，也展現公司推動細胞資源共享與保障制度化的決心。

