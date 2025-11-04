美元強勢、台股回落 雙重壓力新台幣貶破30.9元寫逾半年新低

美國聯準會主席鮑爾放鷹，助長美元強勢格局，加上台股漲高回落，雙重壓力之下，新台幣兌美元難逃貶勢，今天應聲貶破30.9元價位，終場收在30.906元，貶6.8分，續寫逾半年新低，繼續靠向31元整數大關。

鮑爾於10月底的會議上放鷹，聯準會12月是否降息還是未定數，市場預期重新調整，推升美元指數強勢站上100大關，非美貨幣承壓。

新台幣兌美元今天開盤價為30.88元，而後匯價一路走弱，貶破30.9元價位，最低觸及30.92元，終場收在30.906元，為5月初以來、逾半年的新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額放大至21.465億美元。

外匯交易員指出，美元指數轉強，帶給新台幣貶值壓力，在此同時，台股創高後拉回，獲利了結賣壓持續，外資提款台股後匯出，均加重新台幣貶勢；而月初出口商不急於拋匯，匯價缺乏有力支撐，趨勢看來，新台幣正緩步貶向31元大關。

外匯交易員補充，台股經歷數日的高檔盤整後，今天出現比較明顯下跌，接下來須觀察外資有沒有擴大匯出力道，如果美元持堅加上外資出走兩大因素同時發酵，便可能加速新台幣貶勢。