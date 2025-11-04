第一金證券獲公平待客評核績優 實踐企業永續發展目標

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
第一金證券獲公平待客評核績優，董事長陳致全（左）接受金管會主委彭金隆（右）頒獎。圖／第一金證券提供
第一金證券獲公平待客評核績優，董事長陳致全（左）接受金管會主委彭金隆（右）頒獎。圖／第一金證券提供

金管會2025年公平待客評核4日頒獎，第一金證券榮獲證券業前25%的佳績。第一金證券董事會高度重視公平待客原則的實踐，每月追蹤公平待客執行情形，並將公平待客列為董事問責制度之重大主題，每年考核執行成果。

第一金證券指出，很榮幸獲得金管會肯定，未來將持續精進公平待客機制，用心傾聽客戶的聲音，致力各族群的金融平權，打造更優質的金融服務體驗及值得信賴的金融品牌，實踐企業永續發展目標。

為提升客訴處理品質，第一金證券導入ISO 10002認證，對申訴管理流程進行全面梳理，建立客訴處理升級陳報機制，並成立跨部門「申訴處理管理小組」專責組織，明確相關單位在申訴處理流程中之權責，標準化客戶服務管理體制，以提升申訴案件管理及處理效能，確保申訴處理體系整體機制運作，今年中成功通過認證。

為提升中高齡與弱勢族群金融便利性，第一金證券強化多項無障礙服務，官方網站建置「金融友善服務專區」，取得數位發展部認證2.0版無障礙網路空間AA級標章，同時，新增語音導讀服務，讓不熟悉中文閱讀的使用者(如新住民)，透過語音導讀了解公司服務；另外，全台22個營業據點皆取得失智友善組織認證。

基於金融投資詐騙猖獗，第一金證券積極建構防詐機制，成立防詐專責小組，由總經理督導公司防詐工作，陸續設置官網反詐騙宣導專區、專屬簡訊簡碼68538、反詐專線等多面向打擊詐騙。為提升全民的識詐意識，第一金證券針對不同詐騙樣態深入進行宣導，由董事長、總經理拍攝宣導短片，啟動全台「社區防詐列車」宣導活動，並與警政機關建立聯防機制。

第一金證券 詐騙 董事長

