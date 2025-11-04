綠界科技喜迎雙11購物檔期 搶攻電商旺季商機

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

雙11購物節即將引爆年末電商熱潮，各大品牌與通路紛紛推出強檔優惠，帶動線上交易量持續攀升。身為台灣第三方支付龍頭業者綠界科技*（6763），觀察每年雙11期間皆是消費趨勢的重要時刻。今年持續優化支付體驗，除協助商家在高交易量的檔期維持穩定金流，更透過多元支付管道與分期方案，提升消費者的付款便利性與意願，全面助攻商家營收表現。

綠界科技指出，為迎接雙11購物檔期，進一步延伸Apple Pay服務，新增 Apple Pay QR Code 行動掃碼支付，讓消費者在各種購物場景中都能快速完成付款，不論在電腦瀏覽器或非Apple裝置，皆能體驗「一掃即付」的流暢消費流程，強化綠界多元支付的完整性，也協助商家降低交易摩擦、提升轉單率。

同時，綠界科技觀察到，以分期付款消費購物持續受到市場青睞，自10月與中租「zingala銀角零卡」合作推出「無卡分期」後，市場反應相當熱烈，綠界商家申請數已突破800家。上線首月即展現亮眼成績，總申請額度突破千萬元，不僅提高商家訂單數，更顯示無卡分期族群的高度消費力與黏著度。透過交易數據分析，最大宗為3期分期，客單價均達1.8萬元，反映消費者在購買如美妝、家電、3C產品、精品等中高單價商品，偏好選擇彈性分期付款。綠界科技強調，無卡分期的優勢在於消費者無須持有信用卡即可申請分期，降低付款門檻，同時協助商家拓展潛在客群，創造雙贏局面。

不光是持續強化金流服務，協助商家快速打通多元線上銷售，綠界科技劉士維總經理強調，近年積極布局跨界聯盟合作，致力成為中小型企業最值得信賴的電商與數位轉型夥伴，提供綠界商家多元經營資源工具。於10月初與 WorkLink異業合作，推出專屬綠界會員的行動辦公解決方案「體驗三個月」，涵蓋「雲端儲存、行動打卡、行動簽核」等功能。上線不到一個月，已有多家商家主動諮詢使用，不僅協助商家降低經營成本、提升效率，更凸顯出綠界科技有效擴展與中小型企業服務的深度與廣度，助力商家在激烈競爭的市場中脫穎而出。

消費 Apple 電商

