國泰證券數位創新、永續發展雙實力 勇奪史蒂夫商業大獎2金2銀

素有「商業界奧斯卡」美譽的「史蒂夫商業大獎（International Business Awards, IBA）」公布2025年得獎名單，國泰證券憑藉多項創新金融科技應用與永續發展作為，榮獲2金2銀佳績，連續兩年獲此殊榮，彰顯國泰證券在企業創新技術導入與社會價值實踐雙重實力。

國泰證券秉持「數位創新」、「永續發展」核心理念，持續推出貼近市場需求的金融服務，在國際舞台上大放異彩。國泰證券在數位金融市場深耕布局多年，致力構築多元且高效的數位化金融體驗，以回應市場演進與客戶需求。自2023年獲准開辦STO業務，持續將區塊鏈技術導入傳統金融資產，推動RWA代幣化發展，並透過自主研發的STO管理平台，提供發行諮詢、風控模型、數位資產託管等一站式服務，協助企業拓展創新募資管道，成功拿下「金融解決方案」金獎。

此外，國泰證券也在「國泰證券App」會員專區導入遊戲化任務、NFT會員卡等互動設計，吸引超過29萬名會員參與，用戶互動率提升35%，成功打造年輕化、數位化的品牌體驗，獲得「年度消費者體驗」銀獎的肯定。

國泰證券在金融科技領域求新求變，並以「永續經營」為企業發展核心目標，於2023年1月領先同業推出「陽光綠益債務型STO」，優先參與綠電採購等永續資源，以行動支持ESG 中小企業的發展，「創造雙贏」的商業模式榮獲「年度永續發展服務」金獎。

秉持「以人為本」的服務精神，國泰證券關懷弱勢族群，於全台11家實體分公司，提供「銀色櫃檯」提供友善設施、失智友善認證、手語翻譯及語音合約等多元服務，照顧高齡、身心障礙及新住民；另外，國泰證券也定期前進偏鄉，舉辦金融教育講座、反詐騙遊戲，提升全民金融素養、縮短數位落差，成功拿下「年度企業社會責任」銀獎。

展望未來，國泰證券將持續以客戶需求出發，深化金融科技應用，推動ESG永續金融，並積極落實企業社會責任，期能攜手客戶、合作夥伴與社會各界，持續以行動回應市場與社會的期待，打造更具韌性與永續價值的金融生態圈，實現「BETTER TOGETHER共創更好」的願景。