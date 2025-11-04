羅浮宮驚天竊案寶物搬家 央行臉書揭法地下金庫面紗

快訊

中央社／ 台北4日電
日前羅浮宮博物館發生價值1億200萬美元珠寶被盜的驚天竊案，羅浮宮因此將總價值達6億歐元的達文西手稿和其他國家珍貴收藏品移往法國央行的地下金庫。路透社
日前法國羅浮宮博物館光天化日下發生價值1億200萬美元珠寶被盜的驚天竊案，羅浮宮因此將總價值達6億歐元的達文西手稿和其他國家珍貴收藏品移往法國央行的地下金庫。中央銀行今天臉書發文，揭露地下金庫的高規格維安，號稱防火、防水、防震、防彈、防核，固若金湯。

根據外電報導，法國羅浮宮竊案曝安全隱憂，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶轉移至法國中央銀行法蘭西銀行保管。

台灣央行今天於臉書發文介紹法國央行的地下金庫，指出法國央行的金庫位在巴黎市中心總部地下27公尺，占地11000平方公尺。第一次世界大戰後，動用了1200名工人，使用1萬噸鋼材、2萬噸水泥、720根支撐柱，耗時近4年（1924年5月至1927年11月）才完工。

根據央行介紹，法國央行金庫位於地下8樓，進入金庫首先須搭乘電梯下到地下4樓，打開前廳一扇厚約50公分、重達7噸的裝甲門後，通往一條地板設有軌道的狹窄通道。當通道關閉時，一塊重達17噸、寬2公尺的鋼塊會沿著軌道滑動，並透過一座重達35噸的旋轉砦（turret），將通道入口完全封鎖。

穿過這條通道後，還有第2部電梯通往地下8樓，再經過一道設有軌道的安全門才能到達真正的金庫區。金庫區內有許多通道，這些通道的某些柱子之間設有安全門，每扇門都需要不同的鑰匙才能打開，而且只有5名法國央行的員工擁有進入金庫的永久權限。

央行貼文形容，法國央行這座金庫固若金湯，不亞於美國紐約聯邦準備銀行的地下金庫，號稱防火、防水、防震、防彈、防核。這座地下金庫裡面存放了2436.8噸黃金，占法國國家黃金儲備的9成。

央行指出，法國的黃金儲備位居全球第4，僅次於美國、德國及義大利（不包括IMF的持有量），法國央行將這些黃金儲備記在資產負債表中，確保其安全可靠。如今法國央行的地下金庫不光是存放法國的黃金儲備，還包括總價值達6億歐元的達文西手稿和其他國家珍貴收藏品。

法國 央行 羅浮宮 達文西 珠寶 巴黎

