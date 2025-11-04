留住錢與人才！國泰金老總李長庚籲推《資產管理法》

國泰金控總經理李長庚4日出席「2025壯大資產管理 迎向黃金年代」論壇指出，台灣若要成為亞洲資產管理中心，關鍵在於法規整合。他呼籲政府以推動建立《資產管理法》為核心工程，推動金融法規的「高層次同整」，建立具彈性與國際接軌的監理架構，才能讓資金與人才留在國內。

李長庚指出，過去20年台灣投信資產規模成長4.1倍，優於全球平均的2.6倍，顯示民間財富快速累積，但多數資金仍透過海外通路投向境外，導致資金與人才雙流失。唯有建立完整的本地資產管理平台，才能翻轉台灣長期「資金輸出國」的結構。

他表示，目前資產管理法制仍分散於《投信投顧法》、《保險法》、《信託業法》等，監理繁複且缺乏整體性。若能以《資產管理法》統整現行規範，將有助簡化監理與修法程序，並為業者創造更具規模與創新的經營空間。

李長庚以韓國為例，該國2009年將六項金融法令重編為單一《資本市場與金融投資業法》，成功促進資產管理、證券及衍生商品市場整合。他建議台灣借鏡此模式，建立一站式監理架構，並引入國際標準，厚植產業基礎。

他進一步指出，法制整合的效益包括：一、推動「保險＋投信」整合，發揮保險資金長期與風控優勢；二、開放另類資產，深化《資產證券化條例》，納入基礎設施及可再生能源等資產；三、提升至國家戰略層級，由財政、經濟與內政部門共同推動跨部會協作。

《資產管理法》不只是金融業修法工程，更是台灣邁向區域資產管理樞紐的基礎建設。唯有整合法令、簡化監理，台灣才有機會在未來十年內，從資金輸出國轉型為「資產管理輸入國」。