瑞銀：中國黃金稅改影響有限 估明年目標價4200美元

中國近期調整黃金稅收政策，取消黃金零售的增值稅抵扣優惠，市場關注是否加劇金市震盪。瑞銀今天表示，新稅制邊際效應相對有限，預測明年黃金目標價為每盎司4200美元，且在上行情境下有機會達到5000美元。

瑞銀全球研究部貴金屬策略師泰維斯（Joni Teves）今天於線上媒體分享會指出，儘管市場一開始認為中國黃金稅收政策對黃金不利，但瑞銀認為，今年以來金價已居高不下，新稅制的邊際效應相對有限，且長期來看，這對中國金市中長期發展反而可能是正面的。

泰維斯說明，瑞銀對2026年金價仍維持正向展望，預期投資人會持續策略性配置黃金部位，並將目前盤整期視為逐步加碼的機會。瑞銀預測2026年黃金目標價為每盎司4200美元，但在上行情境下，若聯準會過於鴿派或獨立性受影響，最高有機會觸及每盎司5000美元。

台銀今天則透過國際金市日報指出，由於中國取消黃金的增值稅扣抵優惠，可能導致中國消費者購買黃金的成本增加，3日市場擔憂將對黃金需求造成影響，金價開盤後迅速下探至每盎司3962美元，然因美國政府持續停擺，加上金價跌破5日均線，吸引低接買盤進場，帶動金價上漲至4010美元之上。

國際金市動態方面，台銀引述彭博社報導說明，中國宣布取消部分零售商銷售黃金時的增值稅扣抵政策，導致周大福等中國黃金珠寶股大跌。花旗集團分析師Tiffany Feng認為，新的稅收政策很可能使業者上調售價；黃金交易平台BullionVault研究主管AdrianAsh則表示，中國稅收政策的調整將打擊全球市場情緒。

台銀說明，全球17檔主要黃金ETF，10月31日持有數量減少7.0552公噸，為3025.8684公噸；全球最大的SPDR黃金ETF，11月3日持有數量增加2.58公噸，為1041.78公噸。