央行委託臺銀拍賣特殊號碼鈔券得標名單出爐！最高這金額得標 溢價45%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行受中央銀行委託公開拍賣第1141001期新臺幣特殊號碼鈔券共計150組，係該行第27次以網路投標方式辦理是項業務，於4日上午10時由中央銀行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。其中最高得標金額為121,688元，為500元券及1000券各1套商品組合，底價84,000元，溢價率約44.8%。

中央銀行提供壹佰圓、伍佰圓、壹仟圓等3種面額的特殊號碼鈔券交臺灣銀行拍賣，詳細得標內容，可進入該行網站（www.bot.com.tw）『特殊鈔券拍賣專區』－『商品得標人公告』項下查閱得標公告。

