新台幣貶值5.7分 午盤收30.895元 離31元大關僅一步之遙
外資獲利了結，牽動台股匯市波動，股市偏弱整理，新台幣匯價也欲振乏力，午盤收在30.895元，貶值5.7分。
匯銀主管表示，新台幣近日受到外資匯出影響，匯價直直落，有機會見到久違的31元大關，後續端看中央銀行是否出手調節，否則今年台股表現突出，外資賺得砵滿盆滿，年底前將獲利匯出機率升高，將帶動新台幣貶勢。
不過，由於新台幣趨貶，對於出口商報價也有優勢，匯銀主管認為，在上半年新台幣強勢升值下，年底稍事回貶，對整體產業是有幫助，因此央行應會鬆手讓匯價適度走貶，短線看31元，甚至不排除可以到31.5元。
至於年底前美國財政部即將提出匯率報告，外界擔心台灣是否會被列為匯率操縱國，對此央行官員指出，台美雙方互動良好，至於匯價仍看市場需求而定。
