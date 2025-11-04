新台幣貶值5.7分 午盤收30.895元 離31元大關僅一步之遙

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
外資持續匯出，新台幣偏弱整理，今日午盤收30.895元，貶值5,7分，31元大關僅一步之遙。圖／本報系資料照片
外資獲利了結，牽動台股匯市波動，股市偏弱整理，新台幣匯價也欲振乏力，午盤收在30.895元，貶值5.7分。

匯銀主管表示，新台幣近日受到外資匯出影響，匯價直直落，有機會見到久違的31元大關，後續端看中央銀行是否出手調節，否則今年台股表現突出，外資賺得砵滿盆滿，年底前將獲利匯出機率升高，將帶動新台幣貶勢。

不過，由於新台幣趨貶，對於出口商報價也有優勢，匯銀主管認為，在上半年新台幣強勢升值下，年底稍事回貶，對整體產業是有幫助，因此央行應會鬆手讓匯價適度走貶，短線看31元，甚至不排除可以到31.5元。

至於年底前美國財政部即將提出匯率報告，外界擔心台灣是否會被列為匯率操縱國，對此央行官員指出，台美雙方互動良好，至於匯價仍看市場需求而定。

找工作嗎？證交所擴大徵才 搶攻跨界優世代

證交所啟動114年新進人員招募甄選，廣邀各領域具備數據思維與創新精神的優秀人才加入，本次預計擴大招募會計、法律、財金、企...

9月金融三業獲利 站穩千億元

金管會公布9月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,123億元，雖月減4%，仍連四個月站穩千億元大關，並改寫近五...

美元指數走強逼近100大關 台幣貶破30.8元關卡 探半年低點

美元指數走強，逼近100大關，牽動主要亞幣，新台幣兌美元匯率昨（3）日貶破30.8元關卡，收30.838元，貶值8.9分...

臺銀：三因素牽動金價

隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，...

錢多多！364天期定存單利率探低 跌破1.3％大關

中央銀行昨（3）日標售額度1,400億元的364天期定存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數達2.12倍，顯示搶標...

