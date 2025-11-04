找工作嗎？證交所擴大徵才 搶攻跨界優世代

證交所啟動114年新進人員招募甄選，廣邀各領域具備數據思維與創新精神的優秀人才加入，本次預計擴大招募會計、法律、財金、企劃、資訊、建築及技術員共七大領域，即日起至11月24日網路報名。

證交所年底徵才將招募：會計人員、法務人員、市場管理人員、金融商品管理人員、金融科技人員、業務規劃人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、建築與裝修規劃人員、總務行政人員及護理人員。

證交所表示，面對全球資本市場加速數位化與智能化的時代趨勢，具備整合思維、創造力與跨領域能力的複合型人才，將成為證交所轉型升級的關鍵戰力，期待具財務金融X資訊科技、證券市場X數據分析、金融商品X市場推廣等多元背景的各界菁英加入證交所。