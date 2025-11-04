助上市櫃公司強化碳盤查能力 宣導會圓滿落幕

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
溫室氣體盤查實作宣導會約2,000人次參加，現場反應熱烈。證交所／提供
為協助資本額50億元以下（第三階段）上市櫃公司，順利於明年首次依「上市櫃公司永續發展路徑圖」完成114年度個體公司碳盤查資訊申報，臺灣證券交易所與櫃買中心、期交所及集保結算所於昨（3）日共同辦理「溫室氣體盤查實作宣導會」，為擴大宣導效益，本次宣導會首度採實體及線上直播方式同步進行，吸引約2,000位上市櫃公司代表參與，反應熱烈。

本次宣導會課程內容多元且實用，由勤業眾信聯合會計師事務所代表就「永續發展路徑圖」及「我國接軌IFRS永續揭露準則」中的溫室氣體盤查揭露規範進行說明；台北科技大學講師則深入解析ISO 14064-1與GHG Protocol兩套國際溫室氣體盤查標準之差異，並說明範疇一與範疇二溫室氣體盤查步驟；最後由具實務輔導經驗的台灣產業服務基金會專業顧問，帶領企業就範疇一與範疇二盤查實務案例進行演練，並介紹可免費使用之盤查資料庫與工具。課程內容兼具深度與實用性，有效協助企業對接國際標準及主管機關政策，提升企業碳盤查執行與應用能力。

為擴大課程影響力，證交所與櫃買中心將於課程結束後，將課程內容剪輯為影音檔，上傳至「ESG InfoHub(https://esg.twse.com.tw/ESG/front)」及「接軌IFRS永續揭露準則專區(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/home)」等網站，供所有上市櫃公司隨時觀看，進一步推動碳盤查知識普及，協助企業強化永續競爭力。

面對永續法規與揭露要求日益嚴謹趨勢，證交所將持續規劃多元化的宣導資源，協助企業提升資訊透明度，攜手企業共同強化我國資本市場永續競爭力，邁向淨零轉型。

