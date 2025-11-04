證交所擴大招募新佈局 搶攻跨界優世代

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所宣布啟動114年新進人員招募甄選，廣邀各領域具備數據思維與創新精神的優秀人才加入，成為推動證交所數位轉型的重要力量。證交所／提供
在AI等新興科技重塑全球資本市場的浪潮下，臺灣證券交易所宣布啟動114年新進人員招募甄選，廣邀各領域具備數據思維與創新精神的優秀人才加入，成為推動證交所數位轉型的重要力量，攜手共同打造創新板為亞洲那斯達克，推動台灣成為亞洲資產管理中心，以國際化視野蓄積資本市場創新動能。

證交所本次預計擴大招募會計、法律、財金、企劃、資訊、建築及技術員共七大領域人才，包括：會計人員、法務人員、市場管理人員、金融商品管理人員、金融科技人員、業務規劃人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、建築與裝修規劃人員、總務行政人員及護理人員。

面對全球資本市場加速數位化與智能化的時代趨勢，具備整合思維、創造力與跨領域能力的複合型人才，將成為證交所轉型升級的關鍵戰力，期待具財務金融X資訊科技、證券市場X數據分析、金融商品X市場推廣等多元背景的各界菁英加入證交所，發揮靈活的適應力與團隊協作的溝通能力，成為推動市場跳躍式成長的新戰力，更為我國市場注入永續活力，攜手邁向國際舞臺的嶄新里程。

證交所為全體員工提供優良辦公環境，並關注員工身心健康及職涯發展。除了基本勞健保外，還提供團體保險、交通與伙食津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼及子女教育補助等多樣化福利措施，並提供各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

本次新進人員招募甄選報名期間，自114年11月4日（星期二）起至114年11月21日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213

