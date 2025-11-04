穩定幣準備資產提存央行準備金比照活存 少量發行對M2影響有限

有關「穩定幣」監理細節，央行明確表示，準備資產中一部分需提存中央銀行準備金，將比照活期存款的準備率來提存準備金，目前活存應提準備率約10.7%，並明確禁止穩定幣從事抵押或借貸業務，以防範潛在系統性風險。穩定幣少量發行對M2影響有限。

央行表示，穩定幣業者（幣商）收到投資人新台幣後，資金運用主要有兩種方式：一是將資金存入銀行體系，納入貨幣供給；二是購買高品質金融資產，如國庫券或短期債券等。若幣商資金用途未受嚴格限制，其對M2的淨效果（增加或減少）仍難以明確判定。若穩定幣少量發行對M2影響有限，目前虛擬市場以新台幣計價之虛擬資產不多，因此發行新台幣穩定幣作為新台幣計價虛擬資產之交易媒介，其需求可能不大。

央行提醒，當穩定幣被廣泛用作支付工具時，其功能將類似於「市場上新增的一種廣義貨幣」，等同於貨幣供給擴張，對整體經濟可能產生衝擊。因此，如何建立有效監理框架、確保穩定幣發行與流通不影響金融穩定，將是政策制定的重要課題。