阮銘凱出任法商法國巴黎保險集團亞洲區總裁
法國巴黎人壽保險台灣分公司母集團，法國巴黎保險集團日前任命阮銘凱（Michael Nguyen）為亞洲區總裁。
阮銘凱2020年加入法國巴黎保險（BNP Paribas Cardif），擔任資訊長一職。隨後被任命為代理總裁暨營運長，負責法國巴黎保險的效率促進、科技與營運相關業務。
阮銘凱的職涯始於2002年加入空中巴士集團，從事企業策略與併購。2005年至2016年，他於布依格Bouygues集團和 AXA安盛保險集團等大型跨國公司擔任管理職位。2016年加入SCOR集團，擔任集團營運策略與轉型負責人，領導營運策略規劃與執行，並監督再保險公司的策略專案組合，直接向集團營運長報告。
阮銘凱擁有巴黎第六大學（Pierre and Marie Curie Paris University）理學碩士學位、巴黎高等商業學院（HEC）及巴黎礦業學院（Mines ParisTech）管理碩士學位，並取得歐洲工商管理學院（INSEAD）MBA學位。
