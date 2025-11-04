美元指數衝上100大關 新台幣兌美元早盤貶破30.9元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

美國聯準會官員放鷹，支撐美元指數站上100大關，使得亞洲主要貨幣兌美元走弱，今（4）日早盤包括日圓、人民幣、韓元、台幣等亞幣兌美元皆呈現走貶，其中，新台幣兌美元早盤一度貶破30.9元至30.906元，貶值6.8分。

聯準會上周一如市場預期宣布降息1碼、0.25個百分點，但聯準會主席鮑爾會後談話偏向鷹派，暗示12月未必降息，也澆熄了市場對於12月的降息預期，加上理事庫克（Lisa Cook）最新更警告，明年通膨可能持續維持高檔，使得近日美元指數走強。

美元指數今日早盤一度衝上100大關，來到100.05，隨後滑落，截至上午10點為止，美元指數約在100大關附近震盪；亞洲主要貨幣部分，其中，日圓兌美元早盤貶至154.48；韓元兌美元早盤也貶至1439.51；離岸人民幣兌美元也同樣走弱，來到7.1295。

而新台幣兌美元今日早盤以30.88元、貶值4.2分開出後，隨後進一步貶破30.9元，一度來到30.906元、貶值6.8分，隨後則在30.88元附近盤整，截至上午10點，新台幣兌美元約來到30.888元。

新台幣 美國聯準會

9月金融三業獲利 站穩千億元

金管會公布9月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,123億元，雖月減4%，仍連四個月站穩千億元大關，並改寫近五...

美元指數走強逼近100大關 台幣貶破30.8元關卡 探半年低點

美元指數走強，逼近100大關，牽動主要亞幣，新台幣兌美元匯率昨（3）日貶破30.8元關卡，收30.838元，貶值8.9分...

臺銀：三因素牽動金價

隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，...

錢多多！364天期定存單利率探低 跌破1.3％大關

中央銀行昨（3）日標售額度1,400億元的364天期定存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數達2.12倍，顯示搶標...

四壽險美元宣告利率高掛 國壽調降二檔台幣保單利率

壽險業宣告利率調整，國泰人壽昨（3）日宣布調降2檔已停售的台幣保單宣告利率2個基點，主要是因跟隨台幣10年公債殖利率的趨...

普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠...

