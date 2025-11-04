美元指數衝上100大關 新台幣兌美元早盤貶破30.9元

美國聯準會官員放鷹，支撐美元指數站上100大關，使得亞洲主要貨幣兌美元走弱，今（4）日早盤包括日圓、人民幣、韓元、台幣等亞幣兌美元皆呈現走貶，其中，新台幣兌美元早盤一度貶破30.9元至30.906元，貶值6.8分。

聯準會上周一如市場預期宣布降息1碼、0.25個百分點，但聯準會主席鮑爾會後談話偏向鷹派，暗示12月未必降息，也澆熄了市場對於12月的降息預期，加上理事庫克（Lisa Cook）最新更警告，明年通膨可能持續維持高檔，使得近日美元指數走強。

美元指數今日早盤一度衝上100大關，來到100.05，隨後滑落，截至上午10點為止，美元指數約在100大關附近震盪；亞洲主要貨幣部分，其中，日圓兌美元早盤貶至154.48；韓元兌美元早盤也貶至1439.51；離岸人民幣兌美元也同樣走弱，來到7.1295。

而新台幣兌美元今日早盤以30.88元、貶值4.2分開出後，隨後進一步貶破30.9元，一度來到30.906元、貶值6.8分，隨後則在30.88元附近盤整，截至上午10點，新台幣兌美元約來到30.888元。