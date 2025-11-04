兆豐期貨強化財務結構 董事會決議辦理現金增資4億元
兆豐金控（2886）代其子公司兆豐期貨股份有限公司公告，兆豐期貨董事會於114年11月3日決議辦理現金增資發行新股，以支應業務發展及強化財務結構之需求。
本次增資資金來源為現金增資，全案預計發行總金額為新臺幣4億元，共發行1,600萬股，每股面額10元，發行價格為每股25元。
根據決議內容，本案未採總括申報發行新股，由原股東按持股比例全數認購（100%），不辦理公開銷售，亦無員工認購或配發安排。新股與原已發行股份之權利義務相同，畸零股及逾期未認購股份不另行處理。
兆豐期貨表示，本次增資主要目的為充實營運資金、支援公司業務拓展及強化財務結構。
本案尚須報請主管機關核准後方得進行。
