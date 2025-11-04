兆豐期貨強化財務結構 董事會決議辦理現金增資4億元

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

兆豐金控（2886）代其子公司兆豐期貨股份有限公司公告，兆豐期貨董事會於114年11月3日決議辦理現金增資發行新股，以支應業務發展及強化財務結構之需求。

本次增資資金來源為現金增資，全案預計發行總金額為新臺幣4億元，共發行1,600萬股，每股面額10元，發行價格為每股25元。

根據決議內容，本案未採總括申報發行新股，由原股東按持股比例全數認購（100%），不辦理公開銷售，亦無員工認購或配發安排。新股與原已發行股份之權利義務相同，畸零股及逾期未認購股份不另行處理。

兆豐期貨表示，本次增資主要目的為充實營運資金、支援公司業務拓展及強化財務結構。

本案尚須報請主管機關核准後方得進行。

兆豐金控 增資 認購

相關新聞

9月金融三業獲利 站穩千億元

金管會公布9月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,123億元，雖月減4%，仍連四個月站穩千億元大關，並改寫近五...

美元指數走強逼近100大關 台幣貶破30.8元關卡 探半年低點

美元指數走強，逼近100大關，牽動主要亞幣，新台幣兌美元匯率昨（3）日貶破30.8元關卡，收30.838元，貶值8.9分...

臺銀：三因素牽動金價

隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，...

錢多多！364天期定存單利率探低 跌破1.3％大關

中央銀行昨（3）日標售額度1,400億元的364天期定存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數達2.12倍，顯示搶標...

四壽險美元宣告利率高掛 國壽調降二檔台幣保單利率

壽險業宣告利率調整，國泰人壽昨（3）日宣布調降2檔已停售的台幣保單宣告利率2個基點，主要是因跟隨台幣10年公債殖利率的趨...

普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠...

