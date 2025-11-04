美元指數走強逼近100大關 台幣貶破30.8元關卡 探半年低點

美元指數走強，逼近100大關，牽動主要亞幣，新台幣兌美元匯率昨（3）日貶破30.8元關卡，收30.838元，貶值8.9分，為半年來低點，總成交金額18.105億美元。

彭博資訊示警，為了避免被美國貼上「匯率操縱國」的標籤，台灣央行接下來干預匯市的空間相當有限，恐導致新台幣匯率再次陷入5月般劇烈波動的狀況，當時新台幣單日飆升幅度創1980年代以來最大，令台灣出口商與保險公司措手不及。

根據彭博資訊計算，今年上半年的大規模匯市干預措施，使得央行下半年的外匯調節緩衝空間僅剩45億美元。這個數據是依據美國財政部的準則推算：12個月內干預匯市的淨買匯金額不得超過GDP的2%。

澳盛銀行亞洲研究主管吳坤（音譯）指出：「台灣央行必須更有選擇性地決定何時進場以及干預規模，以平抑匯率波動。這可能導致今年底前新台幣波動可能更為劇烈。」

匯銀主管則認為，新台幣短線仍以區間震盪、偏弱整理為主，需留意出口商拋匯力道是否擴大，近期不排除回測31元整數關卡。

聯準會主席鮑爾近期釋出鷹派談話，使市場對12月降息預期降溫。

根據央行統計，美元指數昨日上升0.18%，亞幣多數走貶，其中新台幣貶0.29%，居最弱亞幣；韓元貶0.18%、新加坡幣跌0.1%、人民幣跌0.05%，僅日圓升值0.13%。