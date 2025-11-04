9月金融三業獲利 站穩千億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會公布9月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,123億元，雖月減4%，仍連四個月站穩千億元大關，並改寫近五年同期新高；前九月稅前盈餘7,165億元，年減幅度收斂至19%。

從三大業別觀察，保險業9月單月獲利月增7%，明顯優於證期投信業月減12%、銀行業月減8.7%。主因9月台美股市齊揚，帶動壽險業股票投資部位資本利得走升；相較之下，證券與銀行業獲利仍受投資收益下滑拖累。

進入第4季後，利多題材持續堆疊。10月台、美股市漲勢擴大、新台幣走貶，加上美國再降息一碼，市場熱度與資金動能同步回升。

法人分析，降息可壓低美元資金成本，並隨供應鏈移轉推升外幣放款需求，有助銀行淨利差與淨利息收入續增；同時，台美利差縮減也讓壽險業CS避險成本同步下降，有助支撐獲利。

全球資本市場回暖則有助銀行財管手續費收入、券商經紀與自營收益同步改善，壽險業也可擴大實現股票資本利得空間。

另外，近期美國10年期與30年期公債殖利率走跌，壽險業長天期債券評價虧損有望縮小，新台幣貶值也可減輕壽險外匯損失壓力，形成「股、債、匯三順風」局面。配合降息效應，第4季金融業獲利可望獲得實質支撐。

金管會公布金融業9月及前九月獲利，以前九月觀察，銀行業仍是穩定軍心主力，獲利貢獻68%。

銀行業前九月稅前盈餘4,879億元，寫同期新高，年增7.8%，主要受惠利息與手續費收入雙升、呆帳提存壓力減輕。銀行局副局長張嘉魁指出，本國銀行前九月獲利4,561億元，年增354億元，成功抵銷郵儲體系年減32億元的缺口。

反觀資本市場，台股量能不如去年高檔，券商承銷收入年減14.6%，使得證期投信業前九月稅前盈餘僅1,107億元，年減5%，但減幅已明顯收斂。

保險業方面，雖自6月起獲利逐步回升，但累計前九月稅前盈餘僅1,177億元（壽險916億元、產險261億元），年減63%，顯示投資收益尚未完全修復。

即便金融業獲利逐步擺脫去年高基期陰影，但法人提醒，2024年全年稅前盈餘突破兆元，今年追平不易，第4季壽險能否靠本業收益撐盤，將成金融三業榮枯的最終變數。

壽險業 銀行業

