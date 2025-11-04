臺銀：三因素牽動金價

隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，短線金價受三大因素影響，其中大陸黃金稅收新政改變消費需求模式，最大買主收手將抑制金價上行動能，臺銀認為，若金價無法站穩每盎司3,900美元，可能回測3,850美元支撐位。

臺銀表示，大陸新政策提高消費者購買黃金首飾成本，導致最大買主暫停大額採購，成為近期金價下跌的主要因素，香港股市黃金類股昨（3）日也全面重挫。

臺銀表示，從三大面向看金價，基本面部分，中國大陸黃金稅收新政改變消費需求模式，最大買主收手將抑制金價上行動能；不過多國央行仍有增持黃金意願，可提供一定支撐。市場面部分，避險情緒短線仍可能因國際政經消息波動，但幅度有限；投資者應留意美元指數變化。至於技術面，短期指標接近超賣區，若金價能突破月線約每盎司4,086美元，將有機會挑戰4,200美元整數價位。