臺銀：三因素牽動金價
隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，短線金價受三大因素影響，其中大陸黃金稅收新政改變消費需求模式，最大買主收手將抑制金價上行動能，臺銀認為，若金價無法站穩每盎司3,900美元，可能回測3,850美元支撐位。
臺銀表示，大陸新政策提高消費者購買黃金首飾成本，導致最大買主暫停大額採購，成為近期金價下跌的主要因素，香港股市黃金類股昨（3）日也全面重挫。
臺銀表示，從三大面向看金價，基本面部分，中國大陸黃金稅收新政改變消費需求模式，最大買主收手將抑制金價上行動能；不過多國央行仍有增持黃金意願，可提供一定支撐。市場面部分，避險情緒短線仍可能因國際政經消息波動，但幅度有限；投資者應留意美元指數變化。至於技術面，短期指標接近超賣區，若金價能突破月線約每盎司4,086美元，將有機會挑戰4,200美元整數價位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言