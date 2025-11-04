快訊

國泰世華深耕越南20年

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰世華銀行分別於胡志明市及河內舉行20周年感恩晚宴，六位高階主管親自出席，感謝客戶與員工長期支持，並許下對越南市場深入經營的承諾。由左至右分別為副總經理温珍瀚、副總經理苗華本、董事長郭明鑑、總經理鄧崇儀、胡志明市分行行長呂偉傑、副總經理李興明。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行胡志明市分行深耕越南市場20周年，自2005年於廣南省茱萊設立首家分行以來，由協助台商早期布局，進展至提供當地數位消費金融服務，並協助企業推動永續轉型等，近日更以集團精神「BETTER TOGETHER 共創更好」為主軸，於胡志明市與河內舉辦感恩晚宴，共計約有400位來自政府部門代表、企業高層及產業夥伴等貴賓共襄盛舉，展現國泰世華銀行的在地影響力。

近三年來，胡志明市分行在獲利與營收方面皆維持強勁成長。截至2025年，國泰世華已與逾300家越商與台商建立穩固夥伴關係，主導及參與逾百件國際聯貸案，其中近20件由胡志明市分行主辦，穩居越南外資銀行領先地位。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，自成立之初，國泰世華即設定清晰目標—為越南經濟發展貢獻力量、連結機遇，並透過增值與創新的方案服務客戶，亦積極投入數位化發展。

今年國泰世華完成胡志明市分行增資，展對市場的長期承諾與信心。將持續以越南為第二家園，推動國泰世華邁向區域型銀行的願景。

駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠表示，台灣對越南的累積投資金額截至2024年底已達約400億美元，位居全球第四名。國泰世華銀行在其中扮演了極為重要的角色，不僅協助台商在越南穩健發展，也推動雙邊經貿往來與金融合作，充分展現台灣政府新南向政策的關鍵成果。

國泰世華在越南的成功，奠基於四大策略方向，包含在企業金融與跨境連結方面，胡志明市分行積極扮演區域資本與市場的橋樑。在永續金融領域，國泰世華率先導入赤道原則，並推動綠色貸款計畫。

在數位轉型方面，2024年推出「CUB Vietnam App」數位貸款平台，截至今年10月，註冊用戶達64萬，累計下載次數超過500萬次。

胡志明市分行榮獲「2025亞洲最佳雇主」肯定，展現對員工福祉與職涯發展的重視。

國泰世華同時在越南推動「大樹計畫」，累計資助金額近1,500萬台幣（約130億越南盾）。

國泰金控深耕台灣逾60年，目前在亞洲已設有969個分支機構，資產管理規模逾4,000億美元。展望第三個十年，國泰世華將朝「亞洲最佳區域型銀行」願景邁進。

